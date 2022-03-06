Нижний Тагил, Свердловская область, 6 марта, 2022, 10:51 — ИА Регнум. Житель Нижнего Тагила Свердловской области заплатит штраф из-за комментария, размещённого им в социальной сети. Решение вынес Тагилстроевский райсуд, пишут СМИ.

Fas.gov.ru Штраф

По данным издания «Между строк», 32-летний гражданин выразил нетерпимость к представителям одной из социальных групп. За возбуждение ненависти либо вражды суд оштрафовал его на 10 тыс. рублей.

Гражданин не исключает, что будет обжаловать это решение. Также он призывает остальных интернет--пользователей не использовать агрессивные слова.