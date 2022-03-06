Иркутск, , 10:50 — REGNUM В Иркутской области оборот розничной торговли в январе 2022 г. составил 41 млрд. рублей, на 10,4% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года. Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики. Отмечается также, что населению было оказано платных услуг на 10,3 млрд. рублей, что на 3,7% больше, чем год назад.

Уличная торговля Никитенко Эмилия © ИА REGNUM

Оборот общественного питания по сравнению с январем 2021 года снизился на 1,9% и составил 1,5 млрд. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на фоне коронавирусных ограничений оборот розничной торговли в январе-декабре 2021 года, по предварительным данным, составил 473,3 млрд. рублей, на 11,3% больше, чем в 2020 году.

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