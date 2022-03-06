Москва, , 10:47 — REGNUM В свое время Киев получил плутоний — возможно, от США. Об этом РИА Новости заявил представитель одного из компетентных ведомств РФ.

Плутоний Department of Energy

«США уже осуществляли передачу этого материала своим партнёрам. Есть основания полагать, что и в «украинском случае» не обошлось без участия Вашингтона», — отметил источник.

Ключевая роль в создании ядерного взрывного устройства отводилась Национальному научному центру Харьковского физико-технического института, добавляет источник.

«…При этом подразделением нейтронной физики Центра проводились расчёты критичности ядерных реакторов, которые применимы и в ядерно-оружейной области», — добавил источник.

По данным компетентных ведомств РФ, в работах участвовали также Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле, Институт физики конденсированных систем во Львове.

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