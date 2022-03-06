Кызыл, , 10:42 — REGNUM В Туве за прошедшие сутки зарегистрировано 20 новых случаев заражения коронавирусом, 60 ковид-пациентов выздоровели. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Ковидный стационар Министерство здравоохранения Тувы

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Новые носители выявлены в Кызыле, Бай-Тайгинском, Барун-Хемчикском, Тоджинском и других районах.

«Из 20 заболевших мужчин — 5, женщин — 15. По возрасту: детей до 17 лет — 5, от 18−49 лет — 6, 50−64 лет — 1, старше 65 лет — 8», — отметили в ведомстве.

Всего с начала года в республике диагноз подтвердился у 12 574 человек. В ковидных стационарах Тувы, по состоянию на 6 марта, лечатся 129 пациентов. Коечный фонд сокращён до 270 коек.