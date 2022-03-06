* «Азов" — запрещённая в России организация

Донецк, , 10:42 — REGNUM Народная Милиция ДНР сообщает о поступлении информации о препятствовании выходу мирного населения из Мариуполя боевиками из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил ДНР установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное, Равнополь. Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал Старый Крым на окраине Мариуполя.

Наступательная операция продолжается.

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