Новости сюжета
«Специальная военная операция России на Украине»
ДНР: «Азов"* препятствует выходу мирного населения из Мариуполя
*«Азов" — запрещённая в России организация
Донецк,
6 марта 2022, 10:42 — REGNUM Народная Милиция ДНР сообщает о поступлении информации о препятствовании выходу мирного населения из Мариуполя боевиками из «Азова» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»
Ранее сообщалось, что подразделения вооруженных сил ДНР установили контроль над населенными пунктами Передовое, Карьерное, Равнополь. Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал Старый Крым на окраине Мариуполя.
Наступательная операция продолжается.
Читайте ранее в этом сюжете:
Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал в Мариуполе
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной “империи лжи” создает России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины», сказал президент. Он также призвал солдат украинской армии сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.