Иркутск, , 10:41 — REGNUM По случаю 8 Марта, иркутские статистики обнародовали любопытную информацию, отметив, что на начало 2021 года в области проживали 1276,8 тыс. женщин (53,8% населения региона). Из них 79,1% — это горожане, сельчанок — 20,9%.

Женщины с букетами Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Средний возраст иркутских женщин составляет 41 год. Живут они в среднем на 6 лет больше, чем мужчины. В числе женщин Приангарья 125 долгожительниц, чей возраст — 100 лет и старше.

«Во все времена женщины хотят быть любимыми, иметь семью, детей. В 2021 году в Иркутской области зарегистрировано 17 тысяч новых семей, 25,6 тыс. женщин стали мамами, из них каждая третья родила своего первенца», — пояснили статистики.

По данным выборочного обследования рабочей силы за 4 квартал 2021 года, женщины составляют 49,6% занятого населения. Значительная часть женщин работает в торговле и общественном питании (23%), образовании (17%), в области здравоохранения и предоставления социальных услуг (13%). Здравоохранение и образование являются традиционно «женскими» сферами экономики, здесь дамы составляют 85% общего числа работников.

В конце минувшего года безработными были 27,6 тыс. женщин (47,2% всех безработных). Уровень общей безработицы среди женщин ниже, чем у мужчин (4,8% и 5,3% соответственно).

Как сообщало ИА REGNUM, общая численность работников органов государственной власти и местного самоуправления Иркутской области на конец 2020 года составила 47 тыс. человек или 4,5% занятых в экономике региона.

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