Кемерово, 6 марта, 2022, 10:41 — ИА Регнум. В Кемеровской области сегодня днём, 6 марта, ожидается усиление ветра с порывами до 21 м/с, мокрый снег, метели и гололёдные явления. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Цитата к/ф «Сияние». реж. Стэнли Кубрик. 1980. США. Великобритания Метель

Сотрудники регионального управление МЧС России рекомендуют кузбассовцам при ухудшении погоды соблюдать меры предосторожности.

«В метель, при ухудшении видимости и гололедице, водителям при передвижении на автотранспорте необходимо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, — уточнили в ведомстве. — Пешеходам, в условиях ухудшения видимости, необходимо переходить дорогу строго в оборудованных для этого местах, в темное время суток — использовать светоотражающие элементы на верхней одежде».