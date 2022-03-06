Петропавловск-Камчатский, , 10:40 — REGNUM На Камчатке началась проверка технического состояния средств навигационного оборудования Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России, расположенных в материковых и островных зонах Берингова и Охотского морей. Об этом пресс-служба ТОФ 6 марта сообщает на сайте Минобороны РФ.

Остров Матуа Mil.ru

пресс-служба ТОФ «Проверка осуществляется после окончания зимних условий эксплуатации. Специалисты (гидрографической) службы в ходе мероприятий составят перечень необходимых работ по дальнейшему обслуживанию оборудования перед летним периодом».

Ближе к концу марта специалисты ТОФ начнут работы по техническому обслуживанию проверенного навигационного оборудования.

Всего в рамках запланированных мероприятий будет проверено более 130 различных средств навигационного оборудования, расположенных на побережье полуострова от мыса Наварин на севере, до острова Матуа на юге Курильской гряды. Для выполнения работ задействуются гидрографические суда и катера флота.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке прошли плановые учения по отражению воздушной атаки условного противника на Подводные силы Тихоокеанского флота.

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