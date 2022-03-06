Томск, 6 марта, 2022, 10:34 — ИА Регнум. В Томской области 6 марта состоялся автопробег «Своих не бросаем» в поддержку специальной военной операции российских вооружённых сил. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации, акция прошла в Томске и ряде других муниципалитетов.

Администрация Томской области Акция «Своих не бросаем». Томск

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72 автомобиля с флагами России и буквой «Z» на корпусах проехали колонной по главному проспекту столицы региона от областного театра драмы до Лагерного сада. По завершении автопробега участники возложили цветы к монументу боевой и трудовой славы томичей.

Один из организаторов акции, исполнительный директор федерации бокса области Андрей Тартынов заявил о полной поддержке российских военных.

«Мы полностью солидарны с ними, прекрасно оцениваем то, какой вклад они вносят в разрешение этого конфликта. Парни сейчас находятся в спецтехнике, в окопах, главный позыв, который мы несем, то, что мы, русские, своих не бросаем никогда», — отметил он.

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