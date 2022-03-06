Луганск, 6 марта 2022, 10:31 — REGNUM Группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Карповка, Рубцы, Новолобовка, Макеевка, Среднее, Липовое, Зеленая Долина Закаблуховка. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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В свою очередь подразделения вооруженных сил ДНР установили контроль над населенными пунктами Карьерное, Передовое, Равнополь. Народная милиция ДНР взяла под контроль жилой квартал Старый Крым на окраине Мариуполя.
Наступательная операция продолжается.
Кроме того, утром 6 марта ВС РФ ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.
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