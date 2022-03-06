Кемерово, , 10:28 — REGNUM В Кемеровской области в праздничный и выходные дни поликлиники будут работать по особому расписанию. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.

Поликлиника Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3)

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Так, сегодня, 6 марта, в поликлиниках выходной день, 7 марта они будут работать с 8:00 до 14:00 («красные зоны» и приём врачей-специалистов), 8 марта — выходной день.

При этом, график работы скорой помощи и стационаров остаётся без изменений. Пункты вакцинации в поликлиниках работают по расписанию медорганизации, в торговых центрах — 6 и 7 марта до 16:00, 8 марта — выходной день.