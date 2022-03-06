Москва, , 10:27 — REGNUM Первая в мире женщина-космонавт, Герой Советского Союза Валентина Терешкова 6 марта нынешнего года празднует свой 85-летний юбилей.

Валентина Терешкова

Будущая первая женщина-космонавт планеты Земля родилась 6 марта 1937 года в деревне Масленниково Тутаевского района Ярославской области. Ее отцом был тракторист Владимир Терешков, погибший во время Финской войны, матерью — Елена Терешкова (Круглова), которая работала в колхозе, а после Великой Отечественной войны — на ярославском комбинате «Красный Перекоп».

Терешкова окончила семилетку в 1953 году, в 1955 году — вечернюю школу рабочей молодежи и в 1960-м — Ярославский заочный техникум легкой промышленности. Также в 1969 году окончила Военно-инженерную академию имени Н.Е. Жуковского по специальности «летчик-космонавт-инженер».

В марте 1962 года была зачислена в отряд космонавтов и 16 июня 1963 года на космическом корабле «Восток-6» совершила свой полет в космос, который продолжался в течение почти трех суток (22 часа 50 минут). В полете была командиром корабля, который пилотировал Валерий Быковский, «Восток-6» совершил 48 витков вокруг Земли.

С 1963 по 1982 год была инструктором-космонавтом, с 1982 по 1997 год — инструктором-космонавтом-испытателем отряда космонавтов. В 1962 году вступила в КПСС. В 1966—1989 годах была депутатом Верховного Совета СССР VII—XI созывов. В 1968—1987 годах возглавляла Комитет советских женщин. В 1969 — вице-президент Международной демократической федерации женщин, член Всемирного совета мира. В 1971—1990 годах — член ЦК КПСС.

В 1992—2004 годах была председателем президиума Российской ассоциации международного сотрудничества (РАМС), которая является правопреемником Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. В 1992—1993 годах была заместителем председателя Российского агентства по международному сотрудничеству.

В 1994—2004 годах Валентина Терешкова являлась главой Российского центра международного научного и культурного сотрудничества при правительстве РФ (с 2002 года — при министерстве иностранных дел РФ), в 2002—2004 годах была членом коллегии МИД РФ.

С 2008 года по 2011 год была депутатом Государственной Думы Ярославской области (ныне — Ярославская областная дума) пятого созыва от партии «Единая Россия», а также заместителем председателя Ярославской областной думы.

В декабре 2011 года Валентину Терешкову избрали депутатом Государственной Думы РФ VI созыва в составе федерального списка кандидатов, выдвинутого партией «Единая Россия». В 2016—2021 годах являлась депутатом Государственной Думы VII созыва, а с сентября 2021 года является депутатом Государственной Думы VIII созыва и председателем комиссии Госдумы по вопросам депутатской этики.

Также в 1963 году удостоена звания Герой Советского Союза и звания летчик-космонавт СССР. Лауреат Государственной премии РФ (2009 год), кроме того, удостоена многочисленных наград СССР, России и других стран, включая два ордена Ленина (1963 и 1981 год), орден Октябрьской революции (1971 год), орден Трудового Красного знамени (1987 год) и др.