Луганск, 6 марта 2022, 10:26 — REGNUM Войска ЛНР взяли под контроль населенные пункты Рубцы, Макеевка, Карповка, Новолобовка, Среднее, Липовое, Зеленая Долина, Закаблуховка. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны России.
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Кроме того отмечается, что Российская армия за время спецоперации уничтожила 2 203 объектов военной инфраструктуры Украины.
В ходе наступательных действий подразделения ВС РФ взяли под контроль населенные пункты Приютное, Старомлыновка, Завитне-Бажанне, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперед составило 11 км.
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