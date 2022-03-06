Вашингтон, 6 марта, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Коммерческие операции разработчика компьютерных игр из США Epic Games в России останавливаются. Об этом сообщает пресс-служба Epic Games.

Скриншот epicgames.com Интерфейс магазина Epic Games Store

В компании назвали это решение ответом на военную спецоперацию России на Украине. В Epic Games добавили, что не будут блокировать доступ пользователей из России к уже приобретённым играм.

Компания Epic Games является разработчиком нескольких популярных видеоигр, включая серии Gears of War, Unreal Tournament и Fortnite. Также она разрабатывает и поддерживает игровой движок Unreal Engine, использующийся другими разработчиками видеоигр.

Ранее продажи видеоигр и игровых приставок в России приостановили американские компании Electronic Arts, Activision Blizzard, Microsoft и японская компания Nintendo.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 1 марта депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия») заявил, что такие действия разработчиков видеоигр приведут к массовому пиратству в России.