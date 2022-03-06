Курган, , 10:24 — REGNUM Сотрудники Госавтоинспекции по Курганской области поддержали российских военных, которые проводят спецоперацию на Украине флэшмобом. выстроив патрульные автомобили буквой Z. Об этом сообщает пресс-служба управления ГИБДД по городу Кургану.

Цитата из видео. опубликованного на официальной странице УГИБДД России по Курганской области в социальной сети «ВКонтакте» Vk.com/mvd45

Следите за развитием событий в трансляции: «Военная спецоперация России на Украине — трансляция»

Дорожные полицейские выстроили автомобили на плацу региональной в форме буквы Z, включили фары и проблесковые маячки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кемерове символ Z зажгли на фасадах управления Западно-Сибирской железной дороги, детской школы искусств, школ и вузов, а также правительства Кузбасса.

Читайте ранее в этом сюжете: В окнах административных зданий Кузбасса зажгли букву «Z»