Барнаул, 6 марта, 2022, 10:20 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. По состоянию на 6 марта 2022 года за сутки выявлены 1484 новых носителя (на 46 человек меньше, чем сутками ранее). Число тестирований увеличилось с 7178 до 8677 (на 1499 больше, чем сутками ранее). Количество заболевших пневмонией и ОРВИ увеличилось: 30 672 (на 128 за сутки) и 198 809 (на 1142 за сутки) соответственно.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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Число тяжелобольных сократилось до 492 (-29 за сутки). Из них 164 подключены к аппаратам ИВЛ (-11 за сутки).

По прежнему много смертей. Общее число жертв SARS-CoV-2 в крае уже достигло 9575 человек, причём 28 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Число госпитализаций в инфекционные госпитали с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией сократилось до 2346 жителей края (-45 за сутки).

Кроме этого, 211 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталях (+2 за сутки).

Держится высокая заболеваемость среди детей: с начала нового учебного года на Алтае выявлены уже 31 558 зараженных коронавирусом (+318 за сутки).

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 245 786 человек, выздоровели 218 520 человек (+1903 за сутки).

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