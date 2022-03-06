Москва, , 10:18 — REGNUM Всего за время спецоперации поражено 2203 объекта военной инфраструктуры Украины. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

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Кроме того, отмечается, что подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 км, освободив населенные пункты Приютное, Старомлыновка, Завитне-Бажанне, Октябрьское и Новомайское.

Также ВС РФ утром 6 марта ударом высокоточного оружия вывели из строя аэродром ВВС Украины в Староконстантинове.