Томск, , 10:17 — REGNUM Правоохранители в Томской области разбираются в обстоятельствах тройного ДТП, произошедшего утром 6 марта. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления МВД по региону.

ДТП под Томском УМВД по Томской области

Около 8:40 утра на объездной дороге Томска в районе поворота на деревню Эушта столкнулись автомобили Toyota Fielder, Toyota Land Cruiser и Mitsubishi Outlander.

«В результате дорожно-транспортного происшествия женщина-пассажир автомобиля Toyota Land Cruiser для осмотра доставлена в медицинское учреждение. Обстоятельства происшествия выясняются», — отметили в ведомстве.

Сотрудники ГИБДД также призвали водителей соблюдать осторожность и быть внимательными, особенно в сложных погодных условиях.

Читайте также: В Томской области слетела с дороги автоцистерна с 28 тоннами дизтоплива