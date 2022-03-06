Барнаул, , 10:17 — REGNUM В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 6 марта 2022 года вакцинированы 1 364 378 человек (+2766 за сутки).

Вакцинация © Министерство здравоохранения Московской области

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Из общего числа привитых 52 914 жителей региона получили первую прививку (+40 за сутки). Число полностью привитых граждан составило 1 219 880 (+2033 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»).

Также известно о 91 584 ревакцинированных (+693 за последние сутки).

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