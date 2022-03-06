Москва, 6 марта 2022, 10:14 — REGNUM Подразделения ВС РФ продолжают наступление и продвинулись на 11 км, освободив населенные пункты Завитне-Бажанне, Приютное, Октябрьское, Старомлыновка, Новомайское. Об этом 6 марта сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
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Кроме того, ПВО ВКС РФ сбито четыре Су-27, один МиГ-29 в районе Житомира, Су-27 и Су-25 в районе Радомышля и Су-25 в районе Нежина.
Ракетными войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300.