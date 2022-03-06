Новосибирск, , 10:10 — REGNUM В Новосибирской области на начало 2021 года проживали 1489,9 тыс. женщин — 53,5% от общей численности населения региона. Такие данные приводит Новосибирскстат.

Женщина с букетом Дарья Драй © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «Международный женский день 8 Марта — трансляция»

Уточняется, что жительниц городов в Новосибирской области значительно больше, чем сельчанок.

«Для нашей области, как и для России в целом, характерно превышение численности женщин над численностью мужчин. На каждую сотню мужчин приходится 115 представительниц прекрасного пола», — подчёркивает региональный орган статистики. — Средний возраст женщин, проживающих в Новосибирской области, составляет 42,3 года (в 2012 году — 41,6 года). Причем в городской местности женское население моложе, чем в сельской (42,2 года и 42,6 года соответственно)».

За прошедший год на родилось 28,9 тыс. детей, из них 14,1 тыс. — девочки (49%).