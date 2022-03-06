Москва, 6 марта 2022, 10:08 — REGNUM Ракетными войсками на Украине уничтожен зенитный ракетный комплекс ПВО С-300. Об этом 6 марта сообщили в Минобороны России.
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Кроме того отмечается, что Российская армия за время спецоперации уничтожила 2 203 объектов военной инфраструктуры Украины.
Подразделения ВС РФ в ходе наступательных действий взяли под контроль населенные пункты Приютное, Завитне-Бажанне, Старомлыновка, Октябрьское и Новомайское. Продвижение вперед составило 11 км.