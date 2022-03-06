Горно-Алтайск, , 10:07 — REGNUM В Республике Алтай по данным на начало 2021 года проживало почти 116 тыс. женщин, что составляет 52,5% от общей численность населения региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата, представив «женскую статистику» к 8 марта.

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Более двух третей жительниц Алтая живут в сельской местности. При этом большинство из них — около 58,2 тыс. человек находится в трудоспособном возрасте. Средний возраст женщин составил 36,68 года, что почти на четыре года больше, чем средний возраст мужчин. Средний возраст матери при рождении ребёнка — 28,41 года.

«Уровень занятости женщин в возрасте 15 лет и старше, составил 49,0% от их общей численности. Женщины имеют более высокий уровень образования (доля работающих женщин, имеющих высшее профессиональное образование — 40,0%, мужчин — 22,1%)», — отметили в службе статистики.

Наиболее «женскими» профессиями в республике остаются сфера образования (доля женщин — 79,9%), оптовая и розничная торговля (73,6%), здравоохранение (71,3%).