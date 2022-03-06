Москва, , 10:06 — REGNUM Прощеное воскресенье перед Великим постом, которое в этом году приходится на 6 марта, отмечают православные христиане.

Православие _Alicja_

При этом Прощеное воскресенье является особым днем, так как в церковном календаре такого праздника нет. В народе его назвали так из-за того, что перед наступлением Великого поста (который начнётся в этом году 7 марта) принято просить друг у друга прощения, а на вечернем богослужении совершается особый чин — чин прощения.

Это связано с тем, что обязательное условие для вступления в Великий пост у православных христиан — попросить прощения за свои грехи.

Такая традиция ведет свое происхождение от первых монахов, которые проводили Великий пост в молитвах и размышлении о Боге, для чего уединялись в пустыне. А поскольку не все из этого уединения возвращались, они заранее просили друг у друга прощения, и сами от души прощали остальных.

При этом священнослужители отмечают, что требовать от других, чтобы они простили, верующий не имеет права и может лишь попросить прощения за свои грехи и неправды — чтобы после этого вступить на путь Великого поста, ведущего к самому радостному дню в христианстве — Светлому Христову Воскресению.

Отметим, после Прощеного воскресенья у православных начинается Великий пост, который в этом году продлится до 23 апреля.