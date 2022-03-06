Луганск, 6 марта 2022, 10:05 — REGNUM Представительство ЛНР в СЦКК с 17 февраля по 5 марта зафиксировало 657 обстрелов территории республики со стороны ВСУ, погибли 6 мирных жителей, 8 — ранены.
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Отмечается, что разрушено и повреждено 150 домостроений, получил повреждения 21 объект гражданской инфраструктуры.
Населённые пункты Голиково, Невское и Катериновка освободили от украинских вооружённых формирований военные ЛНР в ходе спецоперации 5 марта, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.
Также наступательные действия продолжают войска ДНР. Продвинувшись на 7 км, они взяли под контроль населённые пункты Зачатовка, Хлебодаровка, Новотатаровка, Затишье и Мирное.
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