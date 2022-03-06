Пропавшую в Ставрополе девочку нашли у бабушки
Ставрополь, 6 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Ставрополе живой и здоровой нашли девятилетнюю школьницу, которая пропала после того, как вечером 5 марта ушла из дома в Промышленном районе. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.
Булатова Екатерина ИА REGNUM
Школьницы
«В ходе проведённых мероприятий полицейским удалось найти девочку. Как оказалось, она находилась у бабушки».
В настоящее время девочку уже передали родителям.
Как сообщало ИА REGNUM, личный состав полиции Ставрополя мобилизован на поиски девятилетней школьницы, которая вечером 5 марта не вернулась домой после прогулки.