Ставрополь, 6 марта, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В Ставрополе живой и здоровой нашли девятилетнюю школьницу, которая пропала после того, как вечером 5 марта ушла из дома в Промышленном районе. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Булатова Екатерина ИА REGNUM Школьницы

пресс-служба ГУ МВД России по региону «В ходе проведённых мероприятий полицейским удалось найти девочку. Как оказалось, она находилась у бабушки».

В настоящее время девочку уже передали родителям.

Как сообщало ИА REGNUM, личный состав полиции Ставрополя мобилизован на поиски девятилетней школьницы, которая вечером 5 марта не вернулась домой после прогулки.