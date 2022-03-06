Москва, , 09:58 — REGNUM Экономист Григорий Сосновский — директор региональной сети «БКС Мир инвестиций» — назвал альтернативу доллару.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

Он посоветовал жителям РФ обратить внимание на юани: если нет задачи наличного хранения валюты, то юань на данный момент более ликвиден, чем доллар и евро, передает «Прайм» .

В более долгосрочном плане швейцарский франк предпочтительней юаня с точки зрения стабильности динамики, добавил он и сообщил, что еще одной альтернативой доллару становится покупка физического золота.

Интерес к золоту ранее был в России невысокий из-за необходимости платить НДС в размере 20%, но в настоящее время налог отменен, добавил эксперт.

«…Недостатком таких вложений является то, что золото, будучи биржевым товаром, может серьезно меняться в стоимости», — считает эксперт.