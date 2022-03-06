Чита, 6 марта, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Прокуратура Ингодинского района Читы проводит проверку по факту произошедшего сегодня утром, 6 марта, порыва водовода, оставившего без водоснабжения 1 микрорайон краевого центра. Об этом информирует телеграм-канал прокуратуры Забайкалья.

music4life Авария на водопроводе

По данным мэрии Читы, информация об аварийной ситуации поступила в 8:50 по местному времени. Ремонтными работами занимался АО «Водоканал-Чита». В настоящее время подача холодной воды в жилые дома и организации микрорайона восстановлена.

Тем не менее, представители надзорного ведомства оценят соблюдение уполномоченными органами и организациями законодательства при содержании объектов жилищно-коммунального хозяйства, своевременность их ремонта.

По выявленным нарушениям будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 февраля аварию на водопроводе устраняли в Иркутске.

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