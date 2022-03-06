Лос-Анджелес, США, 6 марта, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Фильм «Вестсайдская история» Стивена Спилберга и сериал «Снегопад» телеканала FX получили высшие награды премии Society Of Camera Operators Awards, которая выдаётся за достижения в области операторского искусства. Об этом 6 марта сообщает портал Deadline.

Цитата из к/ф «Человек с киноаппаратом». реж Дзига Вертов. 1929. СССР Оператор

Таким образом, лауреатами в номинации «Оператор года в кино» стали Митч Дубин и Джон Мойер, а в категории «Оператор года на телевидении» выиграли Маноло Рохас и Полин Эдвардс. В конкурсе также участвовали операторы фильмов «Аллея кошмаров», «Тихое место 2», «Финч», «Множественные святые Ньюарка» и сериалов «Соколиный глаз», «Ради всего человечества», «Слепые пятна» и «Наследники».

Для справки: премия Society Of Camera Operators Awards была учреждена в 2008 году, она вручается ежегодно (исключением стал лишь 2011 год). В 2021 году награда досталась операторам картины «По наклонной» и шоу «Удивительная миссис Мейзел».