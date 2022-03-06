6 марта 2022 | Время чтения 3 мин

В Сети обсудили новость о том, что в Италии конфискованы яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко.

Мирослава Романенко, , 10:11 — REGNUM Яхты российских бизнесменов Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко конфискованы в Италии. Об этом 4 марта сообщает издание La Repubblica.

Фирс Журавлев. Купеческие поминки. 1876

Новость обсудили в телеграм-канале известного украинского юриста Татьяны Монтян.

«Их предупреждали…» — отреагировал Land.

«Неловко как-то вышло… Democracy», — смеется Alex.

«Нельзя садиться играть с шулером — лох обречен, даже если поначалу «выигрывает», — иносказательно выразился Изя Р.

«Дождались!» — не без сарказма добавила Оксана А.

«Потом им никто не будет доверять, другие страны перестанут покупать имущество у них, так как в случае чего такая страна в одностороннем порядке может решить что-то присвоить», — выразила свое мнение Marina T.

«Тревожно, как бы не начали отнимать у физлиз, кто имеет квартиру…» — задумалась Lina.

«Эту неприятность мы переживём, тем более что это имущество только у малюсенькой кучки людей», — написала Светлана.

Леандро Бассано. Богач и нищий (фрагмент)

«Были одни олигархи, будут другие. Какая разница? Хороших не бывает», — отреагировал Alexander D.

«А как же неприкосновенность частной собственности?..» — с сарказмом поинтересовался один из комментирующих.

«Независимо от того, что я думаю об олигархах, — не воровство ли это?» — задумалась Aleksandra.

«А потом удивляются, почему Запад такой богатый. Да потому что веками грабили, грабят и будут грабить», — добавил Иван И.

«А когда «Мистрали» отжали, это было не наглядно?» — напомнил Валерий С.

«Опасные ходы с их стороны. Весь мир может сложить два плюс два. Сегодня с нами не считаются, а завтра вашу собственность арестуют. Этот прецедент ставит под угрозу их будущие сверхприбыли», — отметила Юлия.

«Мир капитала — мир сплошной лжи, лицемерия, предательств и подлости. Иначе в нем не прожить — сожрут в один момент. Джунгли — наиболее точное определение», — пишет Иван С.

«А чему тут собственно удивляться и возмущаться? Демократия на экспорт — это одно. А внутри — это… другое! Другое!» — отметил Иван П.

«Ничего, мы как-то без яхт живем, и они поживут», — добавила Svetlana.

«Пусть дальше разувают этих товарищей. Ура!!! Как они нас обворовали, так и их…» — прокомментировала новость Ирина.

«Честно говоря, вот вкладывались бы в своё государство, людей… Жили бы и учились бы дома… Лечились… И, соответственно, вкладывались бы в это… Эх, люди, люди… СССР бы о своем народе бы больше думал… То и народ бы держался… Ничему не учатся», — отметила Нина.

«Пора бы и России национализировать имущество коллективного Запада», — считает Елиза.

«Собственность, нажитая неправедным путем, не должна пользоваться защитой закона, сложно спорить. Но неправедность должна быть доказана, а не объявлена западными шариковыми…» — пишет Yu.

«Помнится ВВП (Владимир Путин. — М. Р.) всех вежливо просил вернуть всё в дом, всё в семью!!! Кто понял — молодец, кто не понял — крокодил!!! «А то замучаетесь пыль глотать!» — напомнила Елена.

«Да, не в олигархах дело. Они были, есть и будут есть. Нефиг капитал из страны вывозить. Надо накопленное или сворованное инвестировать обратно в свою экономику. Они ж думали, что так типа надёжнее. Просчитались», — добавила TatianaK.

«Запад в агонии, поэтому начали угнетать даже простых вне политики людей, хоть как-то связанных с Россией. А конфискация хлама у олигархов на руку народу России. Деолигархизация пройдет параллельно с денацификацией», — подытожил Andrii H.

Читайте также: Сеть: «Держите деньги дома!» — США конфискуют имущество олигархов из России