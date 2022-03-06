Донецк, , 09:55 — REGNUM По гуманитарному коридору из Мариуполя и его пригородов в Новоазовский район эвакуированы еще 8 человек. Об этом 6 марта сообщил штаб обороны ДНР.

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Утром 6 марта ВСУ обстреляли населенные пункты Донецк, Докучаевск, Луганское в ДНР, применив тяжелое вооружение, сообщает представительство республики в СЦКК.

Обстрелы зафиксированы в 08:40, выпущено 10 мин калибром 120 мм, 2 снаряда калибром 122 мм, 1 снаряд калибром 152 мм.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки в ДНР зафиксировано 38 фактов ведения огня со стороны ВСУ, в результате ранены 15 мирных жителей.

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