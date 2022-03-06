Москва, , 09:51 — REGNUM Мария Захарова — официальный представитель МИД РФ — назвала интерпретацию Владимиром Зеленским его беседы главой МИД РФ Сергеем Лавровым в 2019 г. в США «чудовищным бредом».

Мария Захарова Дарья Антонова © ИА REGNUM

Она отметила, что, по словам Зеленского, Лавров подошел к нему в очереди на встрече с президентом США Дональдом Трампом, и они обсудили российско-украинские отношения. Зеленский отметил, что якобы Лавров поле разговора «тут же взял телефон и позвонил на какое-то российское телевидение или радиостанцию» и сказал, что поговорил с президентом Украины, и тот «готов идти на все наши условия».

Как пояснила Захарова, на самом деле в сентябре 2019 г. в Нью-Йорке главы государств и министры иностранных дел съехались на «политическую неделю» Генассамблеи ООН, где в день открытия дебатов президент США устраивает прием для глав делегаций.

«Как это и положено по протоколу, вечером съезжаются гости и стоят в своеобразной очереди, чтобы поздороваться с принимающей стороной. Тогда это был Трамп. Вот в этой очереди Лавров и обменялся парой фраз с новичком в украинской политике Зеленским», — написала Захарова в Telegram-канале.

«Ни разу в жизни, ни до, ни после встречи с Зеленским, Лавров не звонил ни на какое телевидение …, чтобы что-то рассказать в эфире. Это какой-то чудовищный бред», — отметила она.