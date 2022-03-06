Абакан, 6 марта, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Хакасии за минувшие сутки зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с COVID-19. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Дарья Драй ИА REGNUM Реанимация

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Скончались шесть женщин в возрасте от 62 до 85 лет, а также 84-летний мужчина. Таким образом, общее число жертв коронавируса в республике с начала года достигло 265.

По данным на 6 марта, в ковидных стационарах Хакасии лечатся 552 пациента, 15 из которых подключены к аппаратам ИВЛ. Амбулаторное лечение на дому проходят ещё 1696 носителей.