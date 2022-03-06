Москва, , 09:48 — REGNUM В феврале 2022 году жители России приобрели 114,4 тыс. новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей. Об этом свидетельствуют данные Ассоциации европейского бизнеса.

Автомобили Дарья Драй © ИА REGNUM

В сравнении с февралём 2021 года продажи сократились на 5732 шт. или 4,8%. По итогам первых двух месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года продажи упали на 4,3%.

Лидером по продажам в феврале осталась российская марка Lada (22,4 тыс. шт.). В годовом исчислении продажи авто отечественной марки снизились на 21%.

В тройку крупнейшим поставщиков по итогам февраля также вошли две южнокорейские марки: Kia (15 тыс. шт.) и Hyundai (13,8 тыс.). Замкнули пятёрку лидеров по продажам марки Renault (10,4 тыс.) и Toyota (7,6 тыс.).

Оставшиеся позиции в первой десятке крупнейших поставщиков новых авто заняли марки Volkswagen (5,6 тыс. шт.), Skoda (5,4 тыс.), Nissan (4,2 тыс.), ГАЗ (3,8 тыс.) и Haval (3,6 тыс.).

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