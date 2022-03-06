Кемерово, , 09:47 — REGNUM В Кемерове и Анжеро-Судженске более 200 автомобилистов приняли участие в автопробеге в поддержку спецоперации России. Об этом сообщил телеграм-канал «Кузбасс. Официально».

Флешмоб в поддержку спецоперации Администрация правительства Кемеровской области

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В Кемерове акция прошла по инициативе региональной федерации бокса. На своих автомобилях проехали директора спортивных школ, федераций по видам спорта, тренеры и спортсмены.

В Анжеро-Судженске в автопробеге участвовали неравнодушные горожане, общественные организации, представители образования, культуры и спорта. Колонна из 100 автомобилей с символами «Z» и флагами России проехала по центральным улицам города.