Тюхтетский р-н, , 09:40 — REGNUM В Тюхтетском районе Красноярского края возбуждено уголовное дело по факту убийстве 34-летнего местного жителя. В совершении преступления подозревают его супругу, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

Нож в крови Jo Naylor

По данным следствия, утром 3 марта между супругами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения, произошёл конфликт из-за бытовых разногласий. В ходе ссоры женщина схватила нож и ударила им мужа, в результате чего тот скончался на месте.

«Злоумышленница задержана, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение в совершении данного преступления, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — отметили в ведомстве.