Санрайз, США, , 09:39 — REGNUM Хоккейный клуб «Флорида Пантерз» уверенно обыграл команду «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 6 марта сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Хоккей (сс) Krzysztof Baran

Игра прошла на льду «Эф-Эл-Эй Лайв-Арены» в Санрайзе и закончилась победой хозяев со счетом 6:2.

В составе победителей голы забили Мэйсон Марчмент (5-я минута), Энтони Дюклер (12-я), оформивший в матче дубль финский форвард Антон Лунделль (19-я, в большинстве и 36-я), Сэм Беннетт (28-я) и шведский защитник Лукас Карлссон (42-я).

У «Ред Уингз» шайбы забросили форвард Робби Фаббри (8-я) и Тайлер Бертуцци (55-я).

Российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников не отличился во встрече результативными действиями.

Отметим, в следующем матче «Флорида» 8 марта на выезде сыграет с клубом «Баффало Сэйбрз», а «Детройт» днем позже дома встретится с командой «Аризона Койотс».