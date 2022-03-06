Москва, 6 марта, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Возможность выпуска кобейджинговой карты (совместная карта двух платежных систем — ред.) «Мир» — UnionPay прорабатывается в настоящее время российским Сбербанком. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба кредитной организации.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Сбербанк

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"Сбербанк прорабатывает возможность выпуска кобейджинговой карты «Мир» — UnionPay», — говорится в сообщении.

Также указывается, что кредитная организация дополнительно сообщит о сроках запуска такой карты.

Как сообщало ИА REGNUM, компании Visa и Mastercard объявили 5 марта о том, что они приостанавливают свою деятельность в России.