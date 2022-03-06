Чита, , 09:36 — REGNUM В Чите сегодня, 6 марта, провели автопробег в поддержку президента России Владимира Путина и российских военнослужащих, принимающих участие в специальной операции по денацификации и демилитаризации, которая проходит на Украине. Об этом сообщает пресс-центр городской мэрии.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

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В мероприятии приняли участие около 200 автомобилей. Автопробег прошёл от площади Революции до Мемориала боевой и трудовой славы забайкальцев.

Там участники акции, представляющие Забайкальский Союз десантников, «Боевое братство», Забайкальское казачье войско, Общероссийский народный фронт, спортивные федерации и автомобильные клубы города, возложили цветы к Вечному огню.

Напомним, 24 февраля президент России Владимир Путин в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении спецоперации. Редакция ИА REGNUM ведет трансляцию обо всем, что происходит на Украине.

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