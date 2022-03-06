Белгород, , 09:29 — REGNUM Сообщения о том, что Белгород, который находится около границы с Украиной, якобы подвергся обстрелу, является несоответствующими действительности. Об этом 6 марта сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Вячеслав Гладков Belregion.ru

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«Ночь в Белгородской области прошла достаточно спокойно, за исключением происшествия в Белгороде, где на одной из улиц произошел хлопок, вспышка», — написал он в своем сообщении.

Также Гладков указал, что в данный момент следственные органы выясняют причину произошедшего.

«Мы точно понимаем, что это никакой не обстрел. Это фейковая информация, которая появилась вчера вечером, не соответствует действительности», — добавил губернатор Белгородской области.

При этом он подчеркнул, что в результате происшествия никто не пострадал и не имеется серьезных разрушений, только «в нескольких местах повреждена обшивка жилого дома».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол России в США Анатолий Антонов уличил сенатора-республиканца Рика Скотта (штат Флорида) в призыве к столкновению ядерных держав.