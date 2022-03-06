Абакан, , 09:28 — REGNUM Минтруд Хакасии проанализировал структуру безработицы в республике и составил портрет типичного безработного. Ей оказалась горожанка в возрасте 30−49 лет со средним профессиональным образованием, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Служба занятости (сс) М. Мишин. Пресс-служба мэра и правительства Москвы

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Глава ведомства Владимир Чебодаев частично объяснил этот факт тем, что женщин просто больше. К тому же они чаще прибегают к помощи службы занятости в поиске работы, тогда как мужчины ищут работу самостоятельно.

«В подтверждение своих слов, замечу что 71% от всех получателей субсидии на открытие собственного дела — женщины, это говорит о большей предпринимательской активности, социальной ответственности за свою семью представительниц прекрасного пола», — отметил министр.