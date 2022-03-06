Лос-Анджелес, США, , 09:24 — REGNUM Джефф Голдблюм выложил в сеть фотографию, на которой он запечатлен с актёрами фильма «Мир Юрского периода: Господство». Публикацию он разместил 6 марта на своей странице в Instagram.

Джефф Голдблюм Цитата из к/ф «Парк Юрского периода». Реж. Стивен Спилберг. 1993. США

Актёр сфотографировался вместе с Лорой Дерн и Сэмом Ниллом. «Воссоединились!!!», — написал Голдблюм в комментарии к посту. Всего за четыре часа снимок собрал в соцсети более 160 тыс. лайков.

https://www.instagram.com/p/CavobYhrjTC/

Напомним, в картине «Мир Юрского периода: Господство» Джефф Гордблюм вернётся к роли доктора Яна Малкольма, которую он исполнил в фильме «Парк Юрского периода» 1993 года. Лора Дерн вновь сыграет доктора Элли Сэттлер, а Сэм Нилл — доктора Алана Гранта. Премьера новой картины франшизы состоится в США 10 июня 2022 года.

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