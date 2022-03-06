Москва, 6 марта, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье из-за гололедицы. Об этом следует из данных прогностической карты на сайте учреждения.

Дарья Драй ИА REGNUM Гололед

«Желтый — погода потенциально опасна», — отмечается в сообщении.

Предупреждение действует до 02:00 8 марта.

Отмечается, что температура в Москве 8 марта будет на градус отличаться от климатической нормы: днем ожидается до — 5 градусов, затем начнется похолодание, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.