Минск, , 09:20 — REGNUM Сообщения о том, что на территории Украины якобы находятся белорусские десантники, не соответствуют действительности. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба минобороны Белоруссии в своем телеграм-канале.

Белоруссия Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что накануне в СМИ и соцсетях появились данные о том, что белорусские десантники якобы находятся под Житомиром, Харьковом, Киевом и Черниговом и они пошли туда «искать «хорошую жизнь».

«Разочаруем диванное «экспертсообщество». Десантники, как и все Вооруженные силы, находятся в Беларуси и выполняют задачи в соответствии с предназначением, определенные главнокомандующим Вооруженных сил», — говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что властям Белоруссии предстоит выбрать места для строительства своих портовых терминалов на балтийском побережье Ленинградской области.