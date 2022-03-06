Москва, , 09:09 — REGNUM Захват украинскими националистами порядка пяти тысяч иностранных граждан в разных городах Украины является крупнейшим в истории подобным террористическим актом. Об этом 6 марта заявил почетный президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Если брать эти цифры в совокупности, по разным городам, то, безусловно, это крупнейший в истории захват иностранных заложников», — приводит его слова РИА Новости.

Также эксперт отметил, что кроме призывов российской стороны к мировому сообществу о принуждении киевского режима к гуманному отношению к мирным жителям в районе спецоперации ВС РФ по защите Донбасса, крайне важно, чтобы также проявили активность в этой ситуации и жители Украины

«Россия делает все для помощи мирным людям — мы создаем гуманитарные коридоры, даем автобусы для людей, которые решат покинуть города по этим коридорам, и так далее. Но пусть эти страны надавят на этих нацистских отморозков, на (Владимира) Зеленского, чтобы он отдал приказ отпустить их граждан», — добавил Гончаров.

Отмети по данным Национального центра управления обороной (структура Минобороны РФ) в настоящее время украинские националисты удерживают в Харькове, Сумах и других городах Украины порядка пяти тысяч граждан других стран, среди которых студенты из Индии, граждане Иордании, Египта, Вьетнама, Танзании и других стран.