Улан-Удэ, 6 марта, 2022, 09:08 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Бурятии после COVID-19 выздоровели 433 пациента. Всего к настоящему времени коронавирус победили 101 486 человек, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число выявленных случаев заражения SARS-CoV-2 достигло 127 944. За сутки диагноз подтвердился у 703 человек, 653 из которых были обследованы после появления симптомов заболевания, либо входили в число контактных лиц.

«Всего умерло от COVID-19, с тяжелой сопутствующей патологией — 2883 (+3) человек (в возрасте до 65 лет — 1 чел, старше 65 лет — 2 чел.)», — отметили в оперштабе.