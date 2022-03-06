Вашингтон, 6 марта, 2022, 09:07 — ИА Регнум. Создатели сериала «Пацаны» опубликовали новые постеры, которые выполнены в стилистике кинокомикса «Бэтмен» Мэтта Ривза. Об этом 6 марта сообщает портал Comicbook.

Постер фильма «Пацаны»

На плакатах показаны главные герои шоу: Карл Урбан (Уильям Бутчер), Джек Куэйд (Хьюи Кэмпбелл), Лаз Алонсо (Марвин Т. Милк), Томер Капон (Французик) и Карен Фукухара (Кимико Миясиро). Заглавным явно является постер с показывающей средний палец Кимико — таким образом авторы «Пацанов» высмеяли пафос «Бэтмена» и дали понять, что плакаты являются определённым посланием создателям кинокомикса.

Напомним, действие сериала «Пацаны» разворачивается в альтернативных США, в которых власть принадлежит циничным и коррумпированных супергероям. В октябре 2020 года главный продюсер шоу Эрик Крипке назвал миф о супергероях «фашистским».

Он заявил, что супергерои был созданы, чтобы защищать «белую патриотичную Америку», и если трактовать этот миф буквально в наши дни, то он становится таковым, поскольку персонажи защищают мир, который «не существует и не должен существовать».