Пермь, , 09:04 — REGNUM В Перми совершили посадку самолёты, следовавшие из Хургады и Еревана в Екатеринбург. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Международный аэропорт Пермь (Большое Савино)

(сс) Oleg Abarnikov

Причиной посадки стали неблагоприятные метеоусловия в аэропорту назначения. На борту первого находились 189 пассажиров, а второго — 177.

Самолёты могут покинуть Пермь и продолжить путь в 14:00 по местному времени. Уральской транспортной прокуратурой организована мобильная приёмная. Оказание услуг пассажирам контролирует Пермская транспортная прокуратура.