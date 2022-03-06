Элиста, 6 марта, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В Калмыкии подсчитываю ущерб, нанесённый ударом стихии 4 и 5 марта. Об этом сообщил глава республики Бату Хасиков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Ураган

«Поручил как можно быстрее оценить ущерб. Некоторые разрушения указывают на то, что кто-то лет пять-шесть назад некачественно выполнил подрядные работы. Будем разбираться», — сказал он.

ИА REGNUM сообщало, что штормовое предупреждение из-за ветра, порывы которого достигают 32 метров в секунду, продлено до утра 6 марта.