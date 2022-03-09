Международный женский день 8 Марта в России — трансляция
В честь Международного женского дня Дворцовый мост «поздравит» жительниц Санкт-Петербурга с помощью подсветки в зелёных и оранжевых тонах.
Читайте также: Дворцовый мост «поздравит» жительниц Петербурга с 8 марта
В Ульяновской области в связи с праздничными выходными силы и средства Главного управления МЧС переведены на усиленный режим работы.
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Небольшой мороз и солнечный день с небольшой облачностью ожидаются в Санкт-Петербурге в Международный женский день — 8 марта.
Читайте также: Мороз и солнце ожидаются в Петербурге 8 марта
С начала текущего года в Удмуртию из Москвы была доставлена 31 партия импортных цветов. Местом происхождения являются Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия и Израиль.
Читайте также: В Удмуртию поступили 513 тыс. срезов цветов из Нидерландов, Кении и Израиля
Культурные учреждения Москвы к 8 марта подготовили более 100 праздничных мероприятий. Все программы посвящены повседневной жизни русской женщины в прошлых веках и сегодня.
Читайте также: Более 100 праздничных мероприятий подготовили в Москве к 8 марта
В Уфе внесли изменения в график работы медицинских организаций в праздничные дни.
Читайте также: В Уфе сообщили о графике работы медорганизаций в праздничные дни
В Москве в честь Международного женского дня волонтёры поздравят жительниц города и подарят им 8 марта 100 тысяч цветов.
Читайте также: Москвичкам на 8 марта волонтёры подарят 100 тысяч цветов
В 2022 году дарить подарки на Международный день 8 марты будут дарить 63% жителей России. Не собираются этого делать 33%. Затруднились ответить 4%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru.
Читайте также: Более 60% жителей России собираются дарить подарки на 8 марта
В канун празднования Международного женского дня командование 201 российской военной базы, которая находится в Таджикистане, проведет чествование военнослужащих-женщин, проходящих военную службу в подразделениях и службах соединения.
Читайте также: Командование военной базы РФ в Таджикистане поздравит женщин с 8 марта
В Международный женский день добровольцы из организации «Волонтеры Победы» по всей России и в других странах поздравят ветеранов с праздником, вручив героям подарки, а также проведут праздничные мероприятия для прекрасных дам.
Читайте также: «Волонтеры Победы» поздравят 8 марта ветеранов с Международным женским днем
На улицах российских городов и посёлков с 5 по 8 марта пройдёт акция «Добрая роза».
Читайте также: Российским женщинам подарят «добрые розы»
Президент России Владимир Путин будет работать праздничные дни, посвящённые Международному женскому дню.
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С 4 по 8 марта добровольцы по всей стране поздравят женщин с Международным женским днем и проведут акцию «Вам, любимые!».
Читайте также: Добровольцы в России будут поздравлять женщин с 8 марта
Минтруд Хакасии проанализировал структуру безработицы в республике и составил портрет типичного безработного. Ей оказалась горожанка в возрасте 30−49 лет со средним профессиональным образованием.
Подробности в материале: У безработицы в Хакасии оказалось «женское лицо»
Активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили представительниц женского пола с Международным женским днём.
Активисты «Молодой гвардии «Единой России» в регионах страны присоединились к акции «Вам, любимые!», в ходе которой поздравили девушек с Международным женским днем.
Молодогвардейцы вышли на улицы российских городов, где вручили девочкам, девушкам и женщинам поздравительные открытки и цветы. Активисты также поздравили женщин-врачей в больницах и пунктах временного размещения.
В Республике Алтай по данным на начало 2021 года проживало почти 116 тыс. женщин, что составляет 52,5% от общей численность населения региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата, представив «женскую статистику» к 8 марта.
Об этом: Женщины на Алтае оказались образованнее мужчин — статистика
В Новосибирской области на начало 2021 годапроживали 1489,9 тыс. женщин — 53,5% от общей численностинаселения региона. Такие данные приводит Новосибирскстат.
Об этом: Подсчитан средний возраст жительниц Новосибирской области
В Кемеровской области в праздничный и выходные дни поликлиники будут работать по особому расписанию. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона.
Об этом: Кузбасские поликлиники изменили график работы в праздничные дни
По случаю 8 Марта, иркутские статистики обнародовали любопытную информацию, отметив, что на начало 2021 года в области проживали 1276,8 тыс. женщин (53,8% населения региона). Из них 79,1% — это горожане, сельчанок — 20,9%.
Средний возраст иркутских женщин составляет 41 год. Живут они в среднем на 6 лет больше, чем мужчины. В числе женщин Приангарья 125 долгожительниц, чей возраст — 100 лет и старше.
Об этом: В Иркутской области живет 125 женщин старше 100 лет
Инспекторы ГИБДД Красноярска в Международный женский день без очереди зарегистрируют автомобили представительниц прекрасного пола. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.
Об этом: В Красноярске 8 марта будут без очереди регистрировать автомобили женщин
В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России 5 марта стартовал конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж». Об этом сообщает пресс-служба РВСН на сайте Минобороны РФ.
Читайте также: В РВСН стартовал конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»
Алтайские сотрудники ГИБДД приняли участие в акции «8 Марта — в каждый дом». Как сообщает 6 марта, пресс-служба ведомства женщины, автомобили которых останавливали на дороге инспекторы, признавались, что волновались, но когда вместо проверки документов им вручали цветы, настроение менялось в лучшую сторону.
Читайте также: Алтайские сотрудники ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта
В Алтайском крае в рамках всероссийской акции МВД России «8 Марта — в каждый дом» сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с общественниками поздравили с наступающим праздником жительниц края, обратившихся за получением государственных услуг.
Настоящим сюрпризом для горожанок стало посещение подразделений по вопросам миграции накануне Международного женского дня. Вместе с вручением паспортов сотрудники полиции подарили женщинам праздничное настроение, вручив сладкие подарки, тюльпаны и памятки по профилактике мошенничества.
Читайте подробнее: Алтайские полицейские вручили женщинам цветы и паспорта
Уровень профессиональной активности женщин в Бурятии статистики назвали высоким. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, к представителям прекрасного пола относятся до 48% работающих в организациях.
Читайте подробнее: Статистики назвали самые женские профессии в Бурятии
В преддверии 8 Марта полицейские и общественники организовали в Чите праздничное мероприятие для матерей и стоящих на профилактических учетах детей.
В рамках акции «Доброе сердце» член Общественного совета при региональном УМВД, доцент кафедры психологического образования Забайкальского государственного университета Лариса Бобылева, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Чите Марьяна Соловьева и участковый уполномоченный полиции Виктория Трофимова подарили юным забайкальцам настоящий праздник.
Забайкалье присоединилось ко Всероссийской акции «Цветы для автоледи».
В предверии 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции, член общественного совета председатель Духовного управления мусульман Забайкальского края Алмаз Салахов и «Авторадио Чита» вышли на улицы краевой столицы.
Читайте также: В Забайкалье автомобилисткам подарили тюльпаны
Автопробег, посвященный памяти легендарного женского противотанкового расчета, состоялся 5 марта в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Читайте также: В Орле прошёл автопробег памяти женского противотанкового расчёта
В рамках Всероссийской акции «8 Марта в каждый дом» Общественный совет при ГУ МВД России по Иркутской области организовал для пенсионеров МВД праздничное выступление. Подробности сегодня, 6 марта, сообщает территориальное ГУ МВД РФ.
Встреча прошла по инициативе председателя Общественного совета Анатолия Стрельцова. В преддверии весеннего праздника полицейские и представители общественности посетили ветерана труда, майора милиции в отставке Галину Самееву и члена Совета ветеранов регионального главка МВД Светлану Беспалову.
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В одной руке жезл, а в другой тюльпаны: в преддверии 8 Марта сотрудники ГИБДД в Приангарье взяли на себя необычную миссию, организовав «цветочный патруль». Подробности 6 марта сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области.
Сотрудники ГИБДД на улицах Ангарска останавливали исключительно девушек, но не потому, что они нарушали правила дорожного движения, а для того, чтобы подарить улыбки, цветы и поздравить с наступающим днем 8 марта.
Читайте также: Полицейский «цветочный патруль» поздравил женщин-водителей Приангарья
В Ханты-Мансийске предприниматель установил бесплатный проезд по маршруту №8Б для жительниц столицы Югры в Международный женский день. Об этом сообщает городской информационный центр.
Читайте также: В столице Югры женщины могут проехать бесплатно по одному из маршрутов
Как уточнил Арахамия, переговоры начнутся 7 марта. Такую же дату назвал и участник российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.
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Тюменский саксофонист поздравит прекрасных дам с праздником прямо в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Читайте подробнее: Тюменкам в общественном транспорте 8 марта сыграют на саксофоне
В преддверии Международного женского дня по всей России проходит акция «Вам, любимые». Ее поддержали активисты Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия».
В честь самого нежного весеннего праздника работницам пяти станций скорой медицинской помощи Читы и Читинского района они подарили цветы и торты.
В преддверии Международного женского дня по всей России проходит акция «Вам, любимые». Ее поддержали активисты Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» («ЕР»). Подробности сообщает пресс-служба Забайкальского регионального отделения «ЕР».
В честь самого нежного весеннего праздника работницам пяти станций скорой медицинской помощи Читы и Читинского района они подарили цветы и торты. В акции приняли участие активисты Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия», а также депутаты Думы города Читы, члены фракции Андрей Ядрищенский и Виталий Козак.
Читайте подробнее: Акцию «Вам, любимые!» поддержали в Забайкалье
В преддверии 8 Марта начальник отделения участковых уполномоченных полиции Михаил Доронин совместно с представителем Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Бийское» иереем Дмитрием навестили вдову ветерана МВД Августу Серафимовну Кокорину.
Читайте подробнее: Полицейские поздравили с 8 Марта алтайскую долгожительницу
Алтайские сотрудники ГИБДД в преддверии международного женского дня 8 Марта присоединились к традиционной акции «Цветы для автоледи». Подробности сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.
В экзаменационном пункте ГИБДД города Барнаула заместитель начальника УГИБДД ГУ полковник полиции Сергей Овсянников поздравил девушек с наступающим праздником 8 Марта, а также успешно сдавшим экзамен вручил новые (полученные впервые) водительские удостоверения, пожелав безаварийной езды и соблюдения Правил дорожного движения.
Читайте подробнее: Сотрудники ГИБДД подарили цветы алтайским автомобилисткам
В преддверии 8 Марта сотрудницы различных подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова.
Всего в соревнованиях приняли участие 26 женщин в погонах, которые, по условиям упражнения, стреляли в тире из пистолета Макарова. Поразить мишень необходимо было с расстояния 25 метров.
Участницы соревнований награждены дипломами, медалями и кубками. Мужчины поздравили женщин в погонах с праздником весны и пожелали крепкого здоровья, благополучия, теплоты, внимания и заботы близких.
Ростовские сотрудники ГИБДД в преддверии международного женского дня 8 Марта присоединились к традиционной акции «Цветы для автоледи». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.
Читайте также: В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД провели акцию «Цветы для автоледи»
Председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко поздравил женщин Донбасса с Международным женским днём, вручив в преддверии праздника цветы и подарки. Он посетил пункт временного размещения в Батайске.
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Поздравления с наступающим праздником от представителей регионального отделения партии «Единая Россия» и сотрудников ГИБДД получили автомобилистки Забайкалья.
Вместе с партийцами женщин поздравил депутат Думы городского округа «Город Чита» Алексей Барковский. Он вручал каждой автоледи тюльпаны и поздравлял с предстоящим праздником.
«Эта акция у нас традиционная. Ежегодно в преддверии 8 Марта мы поздравляем прекрасную половину человечества с наступлением весеннего праздника. Благодарим за активное участие в мероприятии сотрудников ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю. Надеемся, что эти небольшие знаки внимания подарят нашим женщинам хорошее и праздничное настроение на долгое время», — сказал Алексей Барковский.
В Пензе 5 марта состоялся тожественный вечер, посвящённый Международному женскому дню. Открывая торжественный вечер, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко попросил отдельно поприветствовать женщин, эвакуированных в Пензу с Донбасса.
«У нас здесь, в зале, находятся дорогие гости из Донецка и Луганска, — отметил глава региона. — Дорогие наши друзья, чувствуйте себя как дома! Для нас признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР — исторически значимое событие. Пензенцы вместе со всей страной поддерживают решение президента и хотят, чтобы на вашей родине скорее наступил мир».
«Именно в женщине, в ее достоинстве и милосердии, раскрывается подлинная душа России, ведь даже само название нашего государства — женского рода», — обратился губернатор к участницам торжественного мероприятия.
Он также отметил, что женщины достигают высот профессионализма в любых видах деятельности, доказав, что уже давно некорректно делить профессии на «женские» и «мужские».
Наиболее отличившиеся в работе пензячки отмечены почетной грамотой и благодарностями губернатора. Главному редактору газеты «Молодой ленинец» Юлии Измайловой вручен почетный знак «Во славу земли Пензенской».
Весна, мир, мама глазами детей Донбасса. pnzreg.ru
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что достижений в прошедшем году было немало. На передовой трудились медики — врачи, медсестры, фельдшеры. Три четверти работников отрасли здравоохранения — женщины.
«На своих плечах они продолжают нести нагрузку, вызванную пандемией. Проявляют силу духа и физическую выносливость, не говоря уже о чуткости и сострадании. Неслучайно выражением нашей благодарности стал памятник медицинской сестре», — сказал Радаев.
По словам губернатора, особая гордость — женщины-учителя: «Каждый год вы провожаете выпускников во взрослую жизнь, оставляя в них частичку своей души, которая никогда не исчезнет, не испарится. Даёте знания, и с ними не страшно штурмовать любые высоты. Берёте на себя ответственность за будущее каждого ученика».
2021-й год прошел под знаком науки и технологий. В регионе — почти 2,5 тысячи женщин-ученых, преподавателей вузов — 63%.
Также глава региона отметил труд женщин-матерей, посвятивших себя семье, воспитанию детей. В области пять семей, удостоенных высшей награды — ордена Родительской славы, 25 тысяч многодетных семей. Губернатор поблагодарил их за подвиг материнства, духовное здоровье, любовь.
На мероприятии губернатор вручил награды.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Торжественное мероприятие прошло 5 марта в областной филармонии им. А. Шнитке.
«Вновь — весна, вновь — ваш праздник! И в этой повторяемости добрых, светлых событий — залог продолжения жизни во всём богатстве ее проявлений. Вы — здесь, рядом с нами, продолжаете радовать своей красотой, поддерживать заботой, восхищать профессиональными достижениями», — сказал губернатор.
Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жительниц области с Международным женским днём и вручил награды. saratov.gov.ru
В преддверии Международного женского дня в Саранске 5 марта в Доме республики состоялось торжественное мероприятие. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил женщин с праздником и вручил награды.
«Самая большая ответственность лежит на ваших хрупких плечах во все самые ответственные моменты жизни — ожидания ребенка, воспитания, сохранение семейного очага. Слова благодарности будут звучать в этот день в ваш адрес, дорогие женщины, и пожелание — чтобы мужчины были рядом с вами в любых ситуациях!» — сказал Артём Здунов.
Он отметил значимость роли женщины, как матери, ведь именно им достается самая большая доля волнений и забот: за воспитание и становление детей, здоровье родителей, успехи в карьере.
«Мы, мужчины, считаем себя очень важными — ведем огромную армаду кораблей к победе, но никогда не задумываемся, что находимся на ладошке у женщины. Мир может подарить только женщина!» — подчеркнул глава Мордовии.
Глава Мордовии отметил необходимость возобновлять движение женсоветов. Взять на себя такую инициативу могут лидеры общественного мнения в разных сферах. Им будет оказана в этом всесторонняя поддержка, заверил Артём Здунов.
Артём Здунов подчеркнул, что нет сегодня такой сферы, где не трудились бы представительницы прекрасного пола. Сообщил, что и в органах власти Мордовии женщин тоже достаточно.
«Мы в этом плане укрепились, мне спокойно за рабочий процесс. Мы доверяем вам, надеемся на вас во всем, также как вы доверяете сильному мужскому плечу», — отметил глава Мордовии.
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил женщин с праздником и вручил награды. e-mordovia.ru
В Кемеровской области завтра, 8 марта, местами ожидаются порывы ветра до 22 м/с, метели и гололёдные явления. Об этом сообщил региональный гидрометцентр.
В преддверии 8 Марта Забайкалкрайстат обнародовал любопытную статистику о женщинах, проживающих в регионе. На 1 января 2021 г. их численность составила 548,6 тыс. человек — более половины населения края (52,1%). Большая часть женского населения проживала в городской местности (381,0 тыс. человек — 69,4%), 167,6 тыс. (30,6%) — в сельской местности.
Об этом: В Забайкалье отмечено преобладание женского населения
Байконур. В преддверии Международного женского дня сотрудники ОГИБДД совместно с отрядом Юных Инспекторов Движения местной начальной школы № 15 провели акцию «Цветы для автоледи», в рамках которой поздравили очаровательных женщин-водителей с наступающим праздником.
Автоледи были приятно удивлены, когда вместо проверки документов слышали в свой адрес поздравления и теплые слова. Инспекторы и ЮИДовцы вручали дамам цветы и открытки, желали счастья, здоровья и безопасных дорог. Кроме поздравлений, полицейские напомнили о необходимости соблюдения дорожно-транспортной дисциплины и важности использования детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров.
Представительницы прекрасного пола благодарили сотрудников Госавтоинспекции за приятный сюрприз, теплые пожелания, подаренное хорошее настроение и обещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения.
МВД РФ.
Президент России отметил, что все поставленные задачи в ходе спецоперации России на Украине решают только профессиональные военные. Военнослужащие срочной службы, а также резервисты не задействованы и не будут задействованы в боевых действиях.
Об этом: Путин уточнил, что срочники не привлекаются к спецоперации на Украине
Предложение установить выплаты для семей, получающих невысокие доходы, с детьми от восьми до 16 лет, сделал президент России Владимир Путин. Данная мера начнёт действовать с 1 апреля текущего года.
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Президент России Владимир Путин от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им быть окружёнными вниманием и душевным теплом близких людей, а также чтобы к женщинам возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям.
Об этом: Президент России поздравил женщин с Международным женским днём
В Тюмени волонтёры центра развития добровольчества несколько дней поздравляют женщин на улицах города с праздником весны. Об этом сообщает пресс-служба центра.
На площадках от торгово-развлекательного центра «Гудвин» до Технопарка добровольцы дарят тюменкам открытки, цветы, внимание и хорошее настроение. Традиционно с особенной теплотой волонтёры Победы поздравили женщин — ветеранов Великой Отечественной войны.
Об этом: Тюменки получили на улицах города тысячи цветов, открыток и улыбок
В ямальском городе Лабытнанги волонтёры и юные кадеты собрали своими руками сладкие букеты и вручили их женщинам-медикам, ветеранам, сотрудникам и подопечным харпского центра «Мядико».
Читайте также: В ямальском городе волонтёры вручили прекрасным дамам сладкие букеты
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил землячек с 8 Марта, отмечая, что этот день наполнен яркими красками, комплиментами, позитивными эмоциями и воплощает всё, что ценно в женщинах, — доброту и нежность, очарование и красоту.
«Вы, представительницы прекрасного пола, обладаете уникальными качествами, умеете совмещать невозможное, все успеваете и реализуете себя в совершенно разных сферах и ипостасях. Бесценна и достойна восхищения ваша материнская миссия. Вы дарите жизнь и любовь детям. Ваша поддержка и забота вдохновляют», — отметил в своём поздравлении Александр Моор.
Читайте также: Тюменский губернатор в поздравлении с 8 Марта восхитился землячками
Президент России Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта.
В его обращении сказано:
— От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! И хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом.
Мы живём в сложное время: глобальные экономические вызовы и проблемы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан.
Хочу обратиться и к матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна.
Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России».
Забайкалье.
Поздравление с 8 Марта от депутата Государственной думы Андрея Гурулёва.
Члены российского экипажа Международной космической станции поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Видеоролик опубликован 8 марта на странице космонавта Антона Шкаплерова в социальной сети «ВКонтакте».
"Весна — это время обновления и новых надежд. Вы, дорогие женщины, делаете нашу жизнь лучше, наполняете её смыслом. Для вас мы покоряем новые вершины, совершаем геройские поступки», — отметил космонавт Пётр Дубров.
«Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, а каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой», — пожелал космонавт Шкаплеров.
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Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»):
— От всей души поздравляю вас с Днем 8 Марта — праздником подлинных вечных ценностей: любви, красоты, гармонии чувств и поступков, душевной щедрости, так полно и многогранно олицетворяемых драгоценным созданием природы — Женщиной!
Женщина — это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. Благодаря женщинам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле.
Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:
— Дорогие женщины! Поздравляю с праздником! Спасибо Вам за красоту, ум, поддержку. Несмотря на внешнюю хрупкость и мягкость, вы не раз доказывали свою силу! От всего сердца желаю Вам быть счастливыми и здоровыми, пусть всегда рядом будут родные и близкие!
Поздравление с Международным женским днём председателя Законодательного собрания Иркутской области Александра Ведерникова:
— Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Это праздник весны, любви и нежности, который неизменно ассоциируется с цветами, подарками и комплиментами. Без вас, вашей доброты, мудрости и заботы невозможно представить нашу жизнь. Именно вы наполняете ее светом, теплотой и смыслом.
Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравляет жительниц Барнаула с Международным женским днём:
— Милые женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём! Прекрасным представительницам краевой столицы удается добиваться успеха в профессии, растить детей, беречь домашний уют, делиться душевным теплом с окружающими, оставаться очаровательными и женственными. Ваши любовь, доброта, мудрость и терпение делают близких сильнее, помогают преодолевать трудности. Примите слова искренней признательности и благодарности за вклад в развитие нашего родного города.
Желаю вам, дорогие женщины, счастья, здоровья, благополучия, внимания и заботы любимых и родных! Пусть жизнь подарит вам как можно больше светлых и радостных дней!
В своем видеообращении к женщинам по поводу Международного женского дня президент России Владимир Путин предложил установить новые выплаты на детей в возрасте 8−16 лет для семей с низким доходом.
Подробности в материале: Путин объявил о новых выплатах на детей 8−16 лет для семей с низким доходом
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко по случаю отмечаемого сегодня, 8 марта, Международного женского дня поздравили жительниц региона с праздником. В их обращении, в частности, сказано:
«Поздравляем вас с Международным женским днем! Солнце всегда светит по-особенному 8 марта, сама природа улыбается вашей красоте и нежности. Как и весна, вы несете в мир новую жизнь, дарите тепло, наполняете пространство вокруг себя светом добра и энергией созидания. Мы, мужчины, спешим выразить вам свою признательность и любовь! …».
Об этом: Первые лица Алтайского края выразили признательность и любовь женщинам
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил «уникальных и неповторимых северяночек» с Международным женским днём. Тёплые слова в адрес женщин Ямала он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Читайте также: Глава Ямала поздравил с 8 Марта уникальных и неповторимых северяночек
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о создании федерального ведомства, ответственного за государственную политику по делам женщин, семьи, детей, которое координировало и контролировало бы ее реализацию.
В рамках Всероссийской акции МВД «8 Марта — в каждый дом» участковый уполномоченный отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу старший лейтенант полиции Антон Шевелёв посетил ветерана МВД, жительницу вверенного ему участка — Кузнецову Галину Егоровну, которая почти 25 лет трудилась следователем в районном отделе краевой столицы.
Читайте подробнее: Алтайские полицейские поздравили с 8 Марта ветерана МВД
В рамках Всероссийской акции «8 Марта — в каждый дом» полицейские, члены Совета ветеранов и Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю поздравили жен и матерей погибших сотрудников органов внутренних дел. Подробности сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ.
Полицейские регулярно навещают семьи погибших коллег. Сотрудники полиции и общественники встретились с женщинами, которые в разные годы остались без мужей и сыновей, погибших при исполнении служебных обязанностей.
Читайте также: На Алтае с 8 Марта поздравили жен и матерей погибших сотрудников ОВД
Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил педагогов, воспитателей и воспитанниц с 8 Марта. В его обращении, в частности, сказано:
«Уважаемые педагоги и воспитатели! Дорогие воспитанницы! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! В этот весенний праздник с особой признательностью обращаюсь к очаровательным женщинам-педагогам. Ваши ответственность и профессионализм пробуждают у ребят интерес к знаниям, раскрывают их таланты, прививают любовь к Родине и гордость за ее успехи, помогают воспитывать достойных граждан, настоящих патриотов России.
Мои самые добрые слова нашим воспитанницам. Благодаря усердию, целеустремленности и жажде познаний вы преуспеваете в учебе, достигаете высоких результатов в спорте и творчестве, приумножаете славу своих учебных заведений. Будьте счастливы и любимы! Пусть вас всегда окружают тепло и забота близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен солнцем и улыбками».
Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил женщин с Международным женским днем. В его торжественной речи говорится:
«Дорогие наши женщины! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днем.
8 Марта — особенный праздник, озаренный женскими улыбками, красотой и обаянием. В этот день искренние слова признательности и восхищения посвящены прекрасной половине человечества. Тем, кто своей заботой, поддержкой, мудростью помогает мужчинам добиваться успехов, вдохновляет на новые свершения, кто делает этот мир гармоничнее, добрее, ярче.
Пусть в вашей жизни будет как можно больше наполненных приятными мгновениями и радостью дней. Желаю вам удачи во всем, крепкого здоровья и благополучия».
Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро рассказал, какие подарки к 8 Марта наиболее популярны в этом году.
Читайте подробнее: Маркетолог рассказал о самых популярных подарках к 8 Марта
Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с 8 Марта.
«Вы несете в мир любовь, гармонию, тепло, делаете его добрее и лучше. Наполняете нашу жизнь заботой, даете силы и вдохновение, вселяете надежду. Беречь и заботиться о вас, говорить теплые слова и признаваться в любви мужчины должны каждый день! Желаю вам счастья, любви и благополучия!» — отметил Володин в телеграм-канале.
Алтайский край стал одним из многих регионов России, куда стали прибывать беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводят не только процессуальные действия, опрашивая людей и фиксируя преступления, которым они подвергались на территории республик, но и оказывают гуманитарную помощь. Подробности сообщает сайт ведомства.
На прошлой неделе в Первомайский район приехала семья из Луганской Народной Республики — 28-летняя Дарья со своим мужем Михаилом и двумя детьми — 4-летней Алёной и 9-летним Вячеславом. Для выезда по гуманитарному коридору в Российскую Федерацию у них было всего несколько часов, поэтому взяли только самое необходимое — документы и вещи на первое время.
Оказавшись в Алтайском крае, они разместились у родителей мужа в небольшом домике в поселке Лесном. Узнав, что семья нуждается в вещах, сотрудники ведомства организовали срочный сбор помощи.
Подробности в материале: В Алтайском крае сотрудники СКР помогают семье украинских беженцев
В преддверии Международного женского дня сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения регионального УМВД и Управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю останавливали женщин-водителей не для проверки документов, а для поздравлений.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил жительниц страны с Международным женским днем, телеграмма опубликована на сайте правительства РФ.
Подробности в материале: Мишустин поздравил жительниц России с праздником 8 Марта
Глава Саратовской области Роман Бусаргин:
— Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником. Вы воплощаете в себе наши самые лучшие качества — любовь, красоту, мудрость и терпение. Вы заботитесь о близких, воспитывайте и растите детей, вдохновляете мужчин на самые лучшие поступки.
Женщины служат для всего общества надежной опорой, которая помогает нашей стране двигаться вперед. Ваш вклад в науку, творчество, спорт, экономику и другие сферы трудно переоценить.
Вы сохраняете семейные ценности, параллельно развиваясь в профессиональном плане. Это баланс, которого трудно достичь. Ваша стойкость, трудолюбие, сила духа и способность достигать поставленных целей — пример не только для подрастающего поколения, но и для всех жителей.
Женщины наполняют мир красотой, нежностью, энергией и гармонией. Об этом в своём поздравлении к 8 Марта заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
Подробности в материале: Женщины наполняют мир красотой и нежностью — пермский губернатор
Глава ДНР Денис Пушилин поздравил женщин с 8 Марта, отметив, что Донбасс славится как «край угля, роз и мужественных людей».
Подробности в материале: Глава ДНР поздравил женщин с 8 Марта
Облачная погода, местами — снег ожидаются в Москве 8 марта, температура воздуха будет до — 4 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Читайте также: Снег и до четырех градусов мороза ожидается в Москве
Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поздравил женщин Дальнего Востока с Международным женским днём. Он коротко и лаконично напомнил, что женщины дают мужчинам жизнь, а также наполняют её любовью, заботой и нежностью.
«Вы привносите гармонию в наши семьи, наш мир. Счастья вам, здоровья, любви! Исполнения всех ваших желаний!» — написал Юрий Трутнев.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша 8 марта поздравил женщин с Международным женским днём, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации Калугастата в Калужской области насчитывается более 536тыс. женщин — 53,6% от общей численности населения региона. На 1000 мужчин области приходилось 1154 женщины. Среднестатистической женщине Калужской области 44,7 лет. В 2021 году 7020 женщин вступили в брак. Чаще всего женщины заключали брак в возрасте 20−24 лет. Самой юной невесте области было 16 лет, самой возрастной — 82 года. В 2021 году у калужских женщин родилось 8634 ребёнка, 76 из них двойни и одна тройня.
Об этом: Калужский губернатор поздравил женщин с праздником 8 Марта
С Международным женским днём поздравили жительниц Воронежской области губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер областной думы Владимир Нетёсов 8 марта, сообщила пресс-служба правительства области.
Читайте подробнее: Воронежский губернатор поздравил жительниц региона с 8 Марта
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жительниц региона с Международным женским днём — 8 Марта, сообщили в пресс-службе главы администрации региона.
Подробности в материале: Губернатор Кубани поздравил жительниц края с 8 Марта
В Краснодаре основные мероприятия к Международному женскому дню — 8 Марта в этом году проходят, преимущественно, в дистанционном формате. Об этом сообщили 8 марта в пресс-службе администрации города.
Подробности в материале: В Краснодаре проходят праздничне мероприятия к 8 Марта
В Ростове-на-Дону в рамках акции «Маршрут «Вам, любимые» женщинам подарили цветы и песни под гитару.
Читайте также: Ростовчанкам к 8 Марта подарили цветы и песни под гитару
В Ростове-на-Дону поздравления с Международным женским днём принимали сотрудники больницы скорой медицинской помощи (БСМП-2).
Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону волонтёры поздравили с 8 Марта женщин-медиков
В Ростовской области продолжаются онлайн-акции, приуроченные к Международному женскому дню.
Об этом: Ростовчанок с 8 Марта поздравляют и в онлайн-формате
Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Международный женский день прочёл женщинам стихотворение Андрея Дементьева «Дарите женщинам цветы…».
Читайте подробнее: Ростовский губернатор прочёл женщинам стихотворение
Цветы женщинам-водителям вручили полицейские в Воронеже в рамках акции «8 Марта в каждый дом», сообщили 8 марта в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.
Читайте подробнее: В Воронеже полицейские поздравили с 8 Марта женщин-водителей
Медицинский персонал Национального медицинского исследовательского Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева в Москве поздравили 7 марта с наступающим Международным женским днем сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии в рамках акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.
Подробности в материале: Сотрудники Росгвардии поздравили с 8 марта медперсонал центра им. Бакулева
В России наблюдается рост числа женщин, решивших связать свою жизнь с наукой и высшим образованием. Об этом говорится в поздравительном обращении заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова.
В России научной работой занимается более 134 тысяч женщин. В сфере высшего образования работает 128 тысяч женщин-преподавателей. Также женщины возглавляют 44 вуза и 61 научную организацию, подведомственную министерству.
Об этом: В правительстве рассказали о росте вклада женщин в отечественную науку
Власти Ростовской области поздравили женщин с 8 Марта, отметив их профессиональные заслуги и личные достижения.
Подробности в материале: Ростовчанкам пожелали исполнения желаний, радости и любви
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Амурской области в рамках акции «Вам, любимые!» в преддверии Международного женского дня поздравили женщин региона с этим праздником. Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.
Подробности в материале: Судебные приставы поздравили женщин в Амурской области с 8 марта
Женщины приносят в наш мир гармонию, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — материнскую любовь. Об этом заявил в своём поздравлении глава Калмыкии Бату Хасиков.
Читайте подробнее: Глава Калмыкии — женщинам: «Вы делаете каждого мужчину сильнее»
В рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирску поздравили женщин с этим праздником. Об этом 8 Марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.
Читайте также: Сотрудники ФССП в Новосибирске поздравили женщин с 8 марта
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Самарской области в рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, поздравили женщин региона с этим праздником. Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.
Читайте также: Судебные приставы поздравили в Самарской области женщин с 8 марта
Поздравление начальника ГУ МВД России по Иркутской области Андрея Калищука с Международным женским днем:
- Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с первым праздником весны — Международным женским днем! Полиция Иркутской области всегда восхищалась своими коллегами — представительницами прекрасной половины человечества, которые, несмотря на специфику службы, блестяще справляются с поставленными задачами, добиваясь успехов в различных сферах оперативно-служебной деятельности. Расследование уголовных дел, профилактика правонарушений, обеспечение бесперебойной и слаженной работы делопроизводственных, штабных, кадровых, финансовых и многих других направлений.
Участие в акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, приняли сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Магаданской области, поздравив женщин региона с этим праздником. Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.
Читайте также: Сотрудники ФССП в Магаданской области поздравили женщин с 8 марта
Иркутская область. В честь Международного женского дня в городе Свирске полицейские вместе со школьниками поздравили женщин.
Полицейские и представители юных инспекторов движения (ЮИД) школ №1 и 3 города Свирска поздравили остановленных на дороге женщин-водителей с замечательным весенним праздником. Автоледи получали из рук ребят открытки и цветы.
Представительницы прекрасного пола отмечали, что им было приятно получить подарки и услышать теплые слова в этот праздничный день. Женщины благодарили полицейских и школьников за приятный сюрприз и в ответ желали им прекрасного весеннего настроения.
С Международным женским днем поздравили жительниц Санкт-Петербурга сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) города, приняв участие в акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.
Подробности в материале: Судебные приставы поздравили жительниц Санкт-Петербурга с 8 марта
Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Москвы поздравили жительниц российской столицы с Международным женским днем, приняв участие в акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.
Подробности в материале: Сотрудники ФССП поздравили жительниц Москвы с Международным женским днем
Поздравление врио главы МЧС России Александра Чуприяна с Международным женским днем:
— Дорогие женщины! Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — Международным женским днем! Женщины МЧС России — кинологи, инспекторы, врачи, психологи, диспетчеры, офисные сотрудницы — наряду с нами, мужчинами, ежедневно выполняют тяжелую и ответственную работу — обеспечивают безопасность граждан нашей страны.
Мы ценим ваш вклад в наше общее дело предотвращения, спасения и помощи. Мы гордимся вашими успехами и понимаем, что, несмотря на нежность и душевную щедрость, которые вы привносите в этот мир, вы сами нуждаетесь в надежной опоре и крепком плече.
Ваши сила духа и целеустремленность позволяют нам быть настоящими мужчинами и защитниками, вдохновляют на благородные поступки, придают уверенность и силу в решении служебных задач.
Хочу пожелать вам здоровья, радости, любви и семейного благополучия! Благодарю за нелегкий труд. Будьте счастливы, пусть в вашей жизни будет как можно больше радости, улыбок и цветов!
В Екатеринбурге волонтёры возложили цветы к памятникам, посвящённым участницам Великой Отечественной войне. Акция была приурочена к Международному Женскому дню, сообщили журналистам организаторы мероприятия.
Подробности в материале: В Екатеринбурге почтили память участниц Великой Отечественной войны
Мужской коллектив МВД РФ поздравил женскую часть российской полиции с Международным женским днем, присоединившись к акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.
Читайте подробнее: МВД России поздравило своих сотрудниц с Международным женским днем
Накануне Международного женского праздника сотрудники российской полиции поздравили жительниц нашей страны с этим праздником, приняв участие в акции «Вам, любимые!». Видеозаписи этого 8 марта размещены в разных телеграм-канал.
Об этом: Российские полицейские поздравили жительниц страны с 8 марта
Военнослужащие миротворческих сил ВС РФ в Нагорном Карабахе поздравили женщин этого региона с Международным женским днем, присоединившись к акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции.
Читайте также: Российские миротворцы поздравили женщин Нагорного Карабаха с 8 марта
Предложение российского президента Владимира Путина установить с 1 апреля выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким доходом, в соцсетях встретили с воодушевлением. Особенно после того, как узнали, что семьи имеют право претендовать на пособие, размер которого составит 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в регионе. Люди говорят, что забота государства в такое непростое время — дорогого стоит. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«Видя что испытали граждане Украины от действий националистов, еда тепло и мирная крыша над головой — самое главное», — считает Юрий Малевин.
«Я вот работаю и у меня официалка МРОТ. Благодаря выплатам стало легче. Стала в отпуск детей возить по другим городам России. Сильно далеко пока не ездим, но детям очень нравиться», — поделилась N.
«Вот это реально хороший подарок к 8 марта, и хорошо что до 16 лет выплаты сделали, а то в прошлый раз ток до 7 были, а тут прям всех уважили», — считает Герман Данилович.
Об этом: В РФ появилась новая выплата на детей 8−16 лет. Сеть: «Подарок к 8 марта»
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил женщин с Международным женским днём. Он отметил, что с улыбок женщин в морозной Сибири начинается весна.
Об этом: С улыбок женщин в морозной Сибири начинается весна — глава Кузбасса
Министр культуры России Ольга Любимова поздравила соотечественниц с Международным женским днём. Поздравление опубликовано на сайте Минкультуры.
«Культура России преисполнена шедеврами, созданными женщинами и вдохновлёнными ими. Талантливые актрисы и режиссёры, музыканты и художницы, певицы и балерины — не перечислить всех видов искусства, где громко звучат ваши имена», — отметила министр.
Читайте также: Глава Минкультуры поздравила женщин России с 8 Марта
В Новокузнецке инспекторы ГИБДД, работая в праздничном патруле, удивили автолюбительниц прочтением стихов. Об этом сегодня, 8 марта, сообщили в кузбасском управлении МВД России.
Читайте подробнее: Новокузнецкие сотрудники госавтоинспекции прочли женщинам-водителям стихи
В Югре принимали поздравления с 8 Марта женщины и девочки из Горловского городского округа Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.
Напомним, в Югру 7 марта прилетели спецбортом более 70 женщин и детей, эвакуированных из ДНР. В их числе 51 ребёнок в возрасте от одного месяца до 18 лет. Все они — жители посёлка городского типа Зайцево, входящего в состав Горловского городского совета.
Подробности в материале: В Югре принимали поздравления эвакуированные из Донбасса женщины и девочки
В Кемеровской области активисты юргинского отделения военно-патриотического движения «Юнармия» поздравили женщин с 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).
Подробности в материале: В Кузбассе юнармейцы поздравили женщин с 8 Марта
Губернатор Курганской области 8 марта пожелал землячкам «много-много веры и любви в эти дни». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
"Любимые наши девочки, девушки, мамы. Веры, сил и любви вам, и ещё раз — много-много веры и любви в эти дни. Особые слова поддержки тем девушкам и мамам, чьи мужчины сейчас выполняют свой воинский долг. Спасибо вам», — поблагодарил жительниц региона глава Зауралья.
Женщины приносят в жизнь доброту и энергию, гармонию и мудрость, а также вдохновляют близких на новые свершения. Об этом в своём поздравлении к 8 Марта заявил челябинский губернатор Алексей Текслер.
Подробности в материале: «Вам удаётся всё успевать» — челябинский губернатор о женщинах
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил жительниц области с Международным женским днём. «С этим весенним нежным праздником мы связываем самые добрые надежды и светлые чувства. И всё это благодаря вам, дорогие женщины», — сказал глава региона.
Читайте также: Свердловский губернатор поздравил женщин с 8 Марта
В Салехарде многодетных матерей поздравили с Международным женским днём. Об этом сообщает пресс-служба госадминистрации.
Среди получивших подарки в Салехарде семья Шидловских, воспитывающая 14 детей, семья Алиевых, в которой девять детей, семья Голубевых, где воспитывается восемь детей и семья Кожевиных, где воспитывается 13 детей.
Об этом: В Салехарде с Международным женским днём поздравили многодетных матерей
Женщины привносят в мир всё самое прекрасное из того, что в нем есть. Это и материнская любовь, и радость, и красота, и гармония, и вдохновение, и новая жизнь, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём поздравлении с 8 Марта.
Подробности в материале: «Мы гордимся вашими достижениями» — губернатор Оренбуржья — женщинам
В Приуральском районе Ямала 8 марта впервые прошёл турнир по хоккею с мячом среди женских команд.
Подробности в материале: Ямальские женщины на 8 Марта состязались в хоккее с мячом
В Кургане в честь Международного женского дня прошёл конкурс «Мисс ГТО».
Конкурс «Мисс ГТО» прошёл среди 16 девушек, которые занимаются фитнес-аэробикой в детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) № 3, под руководством тренера-преподавателя, мастера спорта СССР Елены Чуприс.
Читайте также: В Кургане Международному женскому дню посвятили конкурс «Мисс ГТО»
В Ростовской области тёплые поздравления с 8 Марта получили участницы и женщины-ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.
Об этом: Ростовские волонтёры поздравили участниц и ветеранов войны, тружениц тыла
В Ростове-на-Дону судебные приставы поздравили с 8 марта женщин из Донецкой и Луганской Народных Республик.
Об этом: В Ростовской области судебные приставы поздравили с 8 Марта женщин из ЛДНР
В Карелии сотрудники Федеральной службы судебных приставов присоединились к всероссийский акции «Вам, любимые», приуроченной к 8 Марта.
Читайте также: В Карелии сотрудники ФССП поздравили женщин с 8 Марта
Министр обороны России Сергей Шойгу оценил большой вклад женщин-военнослужащих в создание эффективной армии страны.
Читайте подробнее: Шойгу оценил вклад женщин-военнослужащих в создание эффективной армии
8 марта, в Международный женский день, 90-летний юбилей отметили пять тружениц тыла из Хакасии. Это Надежда Михайловна Брысина из Абакана, жительница Черногорска Евдокия Павловна Бородина, жительница Усть-Абакана Клавдия Васильевна Капитанова, жительница деревни Кайбалы Матрена Захаровна Стутко, абаканка Федора Ивановна Чанкова.
Композиция «Я — женщина» звучит в исполнении солистки Татьяны Титовой и хореографической группы «Гармония» культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.
В рамках всероссийской акции МВД России «8 Марта — в каждый дом», а также в честь празднования Международного женского дня сотрудники по делам несовершеннолетних поздравили женщин с праздником.
Об этом: «8 Марта — в каждый дом»: полицейские поздравили жительниц Алтайского края
Активисты «Молодой гвардии» в Омске провели в честь 8 Марта акцию «Вам, любимые». Они вручили женщинам один из символов весеннего праздника — тюльпаны.
«Такие символичные подарки мы раздаём всем представительницам прекрасного пола. Женщина в любом своём возрасте остаётся самым добрым, красивым и нежным созданием на Земле. Хотелось бы таким образом напомнить мужчинам о том, как важно сохранять семейные ценности и бережное отношение к женщинам», — рассказал лидер омских молодогвардейцев Артём Коншу.
В Международный женский день в Кузбассе родилось 45 детей — 20 мальчиков и 25 девочек.
В канун Международного женского дня бойцы Омского областного школьного трудового отряда вышли на центральные улицы Омска, чтобы сказать добрые слова представительницам прекрасного пола. Вместе с поздравлениями они вручали омичкам тюльпаны, сделанные в технике оригами, сообщает правительство региона.
В Красноярском крае по состоянию на 1 января 2021 года проживало 1523,4 тысячи женщин. Как уточнили в Красноярскстате, это 53,3% общей численности населения края.
Средний возраст женщин Красноярского края на 1 января 2021 года составил 41,2 года.
Казаки поздравили женщин Приморья с Международным женским днём — концерты прошли в мартовские праздники в разных городах и районах края.
Читайте подробнее: Приморские казаки поздравили женщин концертами, цветами и пирогами
В Хакасии на 1 января 2021 года проживало 285,1 тысячи женщин — 53,6% общей численности населения республики.
Красноярскстат: средний возраст женщин Республики Хакасия на 1 января 2021 года — 40,8 года.
Поздравления мэра Абакана Алексея Лёмина с Международным женским днём: «Целые отрасли отечественной экономики держатся на ваших знаниях, профессионализме, самоотверженности. Вы, наши современницы, не боитесь трудностей, больших нагрузок и всегда активны, коммуникабельны, прекрасны!»
Власти Красноярского края поздравили жительниц региона: «Женщины обладают удивительной способностью делиться с миром добротой и внутренним светом. Сочетая в себе нежность и силу духа, мудрость и упорство, они создают семейный уют, воспитывают детей, блестяще решают профессиональные задачи, достигают успеха в бизнесе, науке, творчестве, спорте».