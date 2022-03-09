Россия 8 марта отметила первый весенний праздник — Международный женский день. В 2022 году для удобства граждан ему предшествовали два выходных дня. Идея праздника принадлежит активистке германского и международного рабочего движения Кларе Цеткин. С 1975 года праздник включен в список международных дней ООН. В этом году тема Международного женского дня — «Гендерное равенство сегодня ради экологически устойчивого завтра». Таким образом признан вклад женщин и девочек всего мира, являющихся лидерами изменений в области адаптации к изменениям климата, смягчения их последствий и реагирования на них ради построения более экологически устойчивого будущего для всех. Все новости о праздновании и состоявшихся в регионах мероприятиях читайте в трансляции ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM С 8 марта

09:04 06.03.2022 В честь Международного женского дня Дворцовый мост «поздравит» жительниц Санкт-Петербурга с помощью подсветки в зелёных и оранжевых тонах. Читайте также: Дворцовый мост «поздравит» жительниц Петербурга с 8 марта

09:04 06.03.2022 В Ульяновской области в связи с праздничными выходными силы и средства Главного управления МЧС переведены на усиленный режим работы. Читайте также: Ульяновские спасатели перешли на усиленный режим работы

09:05 06.03.2022 Небольшой мороз и солнечный день с небольшой облачностью ожидаются в Санкт-Петербурге в Международный женский день — 8 марта. Читайте также: Мороз и солнце ожидаются в Петербурге 8 марта

09:06 06.03.2022 С начала текущего года в Удмуртию из Москвы была доставлена 31 партия импортных цветов. Местом происхождения являются Нидерланды, Эквадор, Кения, Колумбия и Израиль. Читайте также: В Удмуртию поступили 513 тыс. срезов цветов из Нидерландов, Кении и Израиля

09:07 06.03.2022 Культурные учреждения Москвы к 8 марта подготовили более 100 праздничных мероприятий. Все программы посвящены повседневной жизни русской женщины в прошлых веках и сегодня. Читайте также: Более 100 праздничных мероприятий подготовили в Москве к 8 марта

09:07 06.03.2022 В Уфе внесли изменения в график работы медицинских организаций в праздничные дни. Читайте также: В Уфе сообщили о графике работы медорганизаций в праздничные дни

09:08 06.03.2022 В Москве в честь Международного женского дня волонтёры поздравят жительниц города и подарят им 8 марта 100 тысяч цветов. Читайте также: Москвичкам на 8 марта волонтёры подарят 100 тысяч цветов

09:08 06.03.2022 В 2022 году дарить подарки на Международный день 8 марты будут дарить 63% жителей России. Не собираются этого делать 33%. Затруднились ответить 4%, приводит данные рекрутинговое агентство Superjob.ru. Читайте также: Более 60% жителей России собираются дарить подарки на 8 марта

09:09 06.03.2022 В канун празднования Международного женского дня командование 201 российской военной базы, которая находится в Таджикистане, проведет чествование военнослужащих-женщин, проходящих военную службу в подразделениях и службах соединения. Читайте также: Командование военной базы РФ в Таджикистане поздравит женщин с 8 марта

09:10 06.03.2022 В Международный женский день добровольцы из организации «Волонтеры Победы» по всей России и в других странах поздравят ветеранов с праздником, вручив героям подарки, а также проведут праздничные мероприятия для прекрасных дам. Читайте также: «Волонтеры Победы» поздравят 8 марта ветеранов с Международным женским днем

09:10 06.03.2022 На улицах российских городов и посёлков с 5 по 8 марта пройдёт акция «Добрая роза». Читайте также: Российским женщинам подарят «добрые розы»

09:11 06.03.2022 Президент России Владимир Путин будет работать праздничные дни, посвящённые Международному женскому дню. Читайте также: Путин будет работать в праздничные дни — Песков

09:11 06.03.2022 С 4 по 8 марта добровольцы по всей стране поздравят женщин с Международным женским днем и проведут акцию «Вам, любимые!». Читайте также: Добровольцы в России будут поздравлять женщин с 8 марта

09:28 06.03.2022 Минтруд Хакасии проанализировал структуру безработицы в республике и составил портрет типичного безработного. Ей оказалась горожанка в возрасте 30−49 лет со средним профессиональным образованием. Подробности в материале: У безработицы в Хакасии оказалось «женское лицо»

09:40 06.03.2022 Активисты «Молодой Гвардии Единой России» поздравили представительниц женского пола с Международным женским днём.

09:41 06.03.2022 Активисты «Молодой гвардии «Единой России» в регионах страны присоединились к акции «Вам, любимые!», в ходе которой поздравили девушек с Международным женским днем. Молодогвардейцы вышли на улицы российских городов, где вручили девочкам, девушкам и женщинам поздравительные открытки и цветы. Активисты также поздравили женщин-врачей в больницах и пунктах временного размещения.

10:07 06.03.2022 В Республике Алтай по данным на начало 2021 года проживало почти 116 тыс. женщин, что составляет 52,5% от общей численность населения региона. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Алтайкрайстата, представив «женскую статистику» к 8 марта. Об этом: Женщины на Алтае оказались образованнее мужчин — статистика

10:10 06.03.2022 В Новосибирской области на начало 2021 годапроживали 1489,9 тыс. женщин — 53,5% от общей численностинаселения региона. Такие данные приводит Новосибирскстат. Об этом: Подсчитан средний возраст жительниц Новосибирской области

10:28 06.03.2022 В Кемеровской области в праздничный и выходные дни поликлиники будут работать по особому расписанию. Об этом сообщило министерство здравоохранения региона. Об этом: Кузбасские поликлиники изменили график работы в праздничные дни

10:32 06.03.2022 В преддверии 8 марта. Юлия Карнаева © ИА REGNUM.

10:41 06.03.2022 По случаю 8 Марта, иркутские статистики обнародовали любопытную информацию, отметив, что на начало 2021 года в области проживали 1276,8 тыс. женщин (53,8% населения региона). Из них 79,1% — это горожане, сельчанок — 20,9%. Средний возраст иркутских женщин составляет 41 год. Живут они в среднем на 6 лет больше, чем мужчины. В числе женщин Приангарья 125 долгожительниц, чей возраст — 100 лет и старше. Об этом: В Иркутской области живет 125 женщин старше 100 лет

11:23 06.03.2022 Инспекторы ГИБДД Красноярска в Международный женский день без очереди зарегистрируют автомобили представительниц прекрасного пола. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю. Об этом: В Красноярске 8 марта будут без очереди регистрировать автомобили женщин

11:25 06.03.2022 В Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) Вооружённых сил России 5 марта стартовал конкурс красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих «Макияж под камуфляж». Об этом сообщает пресс-служба РВСН на сайте Минобороны РФ. Читайте также: В РВСН стартовал конкурс профессионального мастерства «Макияж под камуфляж»

11:44 06.03.2022 Алтайские сотрудники ГИБДД приняли участие в акции «8 Марта — в каждый дом». Как сообщает 6 марта, пресс-служба ведомства женщины, автомобили которых останавливали на дороге инспекторы, признавались, что волновались, но когда вместо проверки документов им вручали цветы, настроение менялось в лучшую сторону. Читайте также: Алтайские сотрудники ГИБДД поздравили женщин с 8 Марта

11:50 06.03.2022 В Алтайском крае в рамках всероссийской акции МВД России «8 Марта — в каждый дом» сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Алтайскому краю вместе с общественниками поздравили с наступающим праздником жительниц края, обратившихся за получением государственных услуг. Настоящим сюрпризом для горожанок стало посещение подразделений по вопросам миграции накануне Международного женского дня. Вместе с вручением паспортов сотрудники полиции подарили женщинам праздничное настроение, вручив сладкие подарки, тюльпаны и памятки по профилактике мошенничества. Читайте подробнее: Алтайские полицейские вручили женщинам цветы и паспорта

11:59 06.03.2022 Уровень профессиональной активности женщин в Бурятии статистики назвали высоким. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, к представителям прекрасного пола относятся до 48% работающих в организациях. Читайте подробнее: Статистики назвали самые женские профессии в Бурятии

12:16 06.03.2022 В преддверии 8 Марта полицейские и общественники организовали в Чите праздничное мероприятие для матерей и стоящих на профилактических учетах детей. В рамках акции «Доброе сердце» член Общественного совета при региональном УМВД, доцент кафедры психологического образования Забайкальского государственного университета Лариса Бобылева, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних УМВД России по городу Чите Марьяна Соловьева и участковый уполномоченный полиции Виктория Трофимова подарили юным забайкальцам настоящий праздник. Об этом: В Чите 8 Марта посвятили акцию «Доброе сердце»

12:27 06.03.2022 Забайкалье присоединилось ко Всероссийской акции «Цветы для автоледи». В предверии 8 Марта сотрудники Госавтоинспекции, член общественного совета председатель Духовного управления мусульман Забайкальского края Алмаз Салахов и «Авторадио Чита» вышли на улицы краевой столицы. Читайте также: В Забайкалье автомобилисткам подарили тюльпаны

12:32 06.03.2022 Автопробег, посвященный памяти легендарного женского противотанкового расчета, состоялся 5 марта в Орловской области, сообщили в пресс-службе правительства региона. Читайте также: В Орле прошёл автопробег памяти женского противотанкового расчёта

12:43 06.03.2022 В рамках Всероссийской акции «8 Марта в каждый дом» Общественный совет при ГУ МВД России по Иркутской области организовал для пенсионеров МВД праздничное выступление. Подробности сегодня, 6 марта, сообщает территориальное ГУ МВД РФ. Встреча прошла по инициативе председателя Общественного совета Анатолия Стрельцова. В преддверии весеннего праздника полицейские и представители общественности посетили ветерана труда, майора милиции в отставке Галину Самееву и члена Совета ветеранов регионального главка МВД Светлану Беспалову. Читайте также: В Приангарье с 8 Марта поздравили заслуженных ветеранов ОВД

12:50 06.03.2022 В одной руке жезл, а в другой тюльпаны: в преддверии 8 Марта сотрудники ГИБДД в Приангарье взяли на себя необычную миссию, организовав «цветочный патруль». Подробности 6 марта сообщает ГУ МВД РФ по Иркутской области. Сотрудники ГИБДД на улицах Ангарска останавливали исключительно девушек, но не потому, что они нарушали правила дорожного движения, а для того, чтобы подарить улыбки, цветы и поздравить с наступающим днем 8 марта. Читайте также: Полицейский «цветочный патруль» поздравил женщин-водителей Приангарья

21:03 06.03.2022 В Ханты-Мансийске предприниматель установил бесплатный проезд по маршруту №8Б для жительниц столицы Югры в Международный женский день. Об этом сообщает городской информационный центр. Читайте также: В столице Югры женщины могут проехать бесплатно по одному из маршрутов

01:04 07.03.2022 Как уточнил Арахамия, переговоры начнутся 7 марта. Такую же дату назвал и участник российской делегации, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Читайте также: Переговоры между Украиной и Россией состоятся в Беловежской Пуще

02:01 07.03.2022 Тюменский саксофонист поздравит прекрасных дам с праздником прямо в общественном транспорте. Об этом сообщает пресс-служба главы региона. Читайте подробнее: Тюменкам в общественном транспорте 8 марта сыграют на саксофоне

07:13 07.03.2022 8 Марта. Советская открытка.

07:24 07.03.2022 В преддверии Международного женского дня по всей России проходит акция «Вам, любимые». Ее поддержали активисты Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия». В честь самого нежного весеннего праздника работницам пяти станций скорой медицинской помощи Читы и Читинского района они подарили цветы и торты.

08:03 07.03.2022 В преддверии Международного женского дня по всей России проходит акция «Вам, любимые». Ее поддержали активисты Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия» («ЕР»). Подробности сообщает пресс-служба Забайкальского регионального отделения «ЕР». В честь самого нежного весеннего праздника работницам пяти станций скорой медицинской помощи Читы и Читинского района они подарили цветы и торты. В акции приняли участие активисты Забайкальского регионального отделения партии «Единая Россия», а также депутаты Думы города Читы, члены фракции Андрей Ядрищенский и Виталий Козак. Читайте подробнее: Акцию «Вам, любимые!» поддержали в Забайкалье

08:24 07.03.2022 В преддверии 8 Марта начальник отделения участковых уполномоченных полиции Михаил Доронин совместно с представителем Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России «Бийское» иереем Дмитрием навестили вдову ветерана МВД Августу Серафимовну Кокорину. Читайте подробнее: Полицейские поздравили с 8 Марта алтайскую долгожительницу

08:35 07.03.2022 Алтайские сотрудники ГИБДД в преддверии международного женского дня 8 Марта присоединились к традиционной акции «Цветы для автоледи». Подробности сегодня, 7 марта, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Алтайскому краю. В экзаменационном пункте ГИБДД города Барнаула заместитель начальника УГИБДД ГУ полковник полиции Сергей Овсянников поздравил девушек с наступающим праздником 8 Марта, а также успешно сдавшим экзамен вручил новые (полученные впервые) водительские удостоверения, пожелав безава рийной езды и соблюдения Правил дорожного движения. Читайте подробнее: Сотрудники ГИБДД подарили цветы алтайским автомобилисткам

08:45 07.03.2022 В преддверии 8 Марта сотрудницы различных подразделений ГУ МВД России по Алтайскому краю приняли участие в соревнованиях по стрельбе из пистолета Макарова. Всего в соревнованиях приняли участие 26 женщин в погонах, которые, по условиям упражнения, стреляли в тире из пистолета Макарова. Поразить мишень необходимо было с расстояния 25 метров. Участницы соревнований награждены дипломами, медалями и кубками. Мужчины поздравили женщин в погонах с праздником весны и пожелали крепкого здоровья, благополучия, теплоты, внимания и заботы близких.

08:57 07.03.2022 Ростовские сотрудники ГИБДД в преддверии международного женского дня 8 Марта присоединились к традиционной акции «Цветы для автоледи». Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России. Читайте также: В Ростове-на-Дону сотрудники ГИБДД провели акцию «Цветы для автоледи»

09:36 07.03.2022 Председатель Законодательного собрания Ростовской области, секретарь Ростовского регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко поздравил женщин Донбасса с Международным женским днём, вручив в преддверии праздника цветы и подарки. Он посетил пункт временного размещения в Батайске. Читайте также: Спикер Заксобрания Ростовской области поздравил женщин Донбасса с 8 Марта

10:56 07.03.2022 Поздравления с наступающим праздником от представителей регионального отделения партии «Единая Россия» и сотрудников ГИБДД получили автомобилистки Забайкалья. Вместе с партийцами женщин поздравил депутат Думы городского округа «Город Чита» Алексей Барковский. Он вручал каждой автоледи тюльпаны и поздравлял с предстоящим праздником. «Эта акция у нас традиционная. Ежегодно в преддверии 8 Марта мы поздравляем прекрасную половину человечества с наступлением весеннего праздника. Благодарим за активное участие в мероприятии сотрудников ГИБДД УМВД по Забайкальскому краю. Надеемся, что эти небольшие знаки внимания подарят нашим женщинам хорошее и праздничное настроение на долгое время», — сказал Алексей Барковский.

11:07 07.03.2022 В Пензе 5 марта состоялся тожественный вечер, посвящённый Международному женскому дню. Открывая торжественный вечер, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко попросил отдельно поприветствовать женщин, эвакуированных в Пензу с Донбасса. «У нас здесь, в зале, находятся дорогие гости из Донецка и Луганска, — отметил глава региона. — Дорогие наши друзья, чувствуйте себя как дома! Для нас признание Россией суверенитета ДНР и ЛНР — исторически значимое событие. Пензенцы вместе со всей страной поддерживают решение президента и хотят, чтобы на вашей родине скорее наступил мир». «Именно в женщине, в ее достоинстве и милосердии, раскрывается подлинная душа России, ведь даже само название нашего государства — женского рода», — обратился губернатор к участницам торжественного мероприятия. Он также отметил, что женщины достигают высот профессионализма в любых видах деятельности, доказав, что уже давно некорректно делить профессии на «женские» и «мужские». Наиболее отличившиеся в работе пензячки отмечены почетной грамотой и благодарностями губернатора. Главному редактору газеты «Молодой ленинец» Юлии Измайловой вручен почетный знак «Во славу земли Пензенской».

11:08 07.03.2022 Весна, мир, мама глазами детей Донбасса. pnzreg.ru

11:29 07.03.2022 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев отметил, что достижений в прошедшем году было немало. На передовой трудились медики — врачи, медсестры, фельдшеры. Три четверти работников отрасли здравоохранения — женщины. «На своих плечах они продолжают нести нагрузку, вызванную пандемией. Проявляют силу духа и физическую выносливость, не говоря уже о чуткости и сострадании. Неслучайно выражением нашей благодарности стал памятник медицинской сестре», — сказал Радаев. По словам губернатора, особая гордость — женщины-учителя: «Каждый год вы провожаете выпускников во взрослую жизнь, оставляя в них частичку своей души, которая никогда не исчезнет, не испарится. Даёте знания, и с ними не страшно штурмовать любые высоты. Берёте на себя ответственность за будущее каждого ученика». 2021-й год прошел под знаком науки и технологий. В регионе — почти 2,5 тысячи женщин-ученых, преподавателей вузов — 63%. Также глава региона отметил труд женщин-матерей, посвятивших себя семье, воспитанию детей. В области пять семей, удостоенных высшей награды — ордена Родительской славы, 25 тысяч многодетных семей. Губернатор поблагодарил их за подвиг материнства, духовное здоровье, любовь. На мероприятии губернатор вручил награды.

11:29 07.03.2022 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жительниц региона с Международным женским днем. Торжественное мероприятие прошло 5 марта в областной филармонии им. А. Шнитке. «Вновь — весна, вновь — ваш праздник! И в этой повторяемости добрых, светлых событий — залог продолжения жизни во всём богатстве ее проявлений. Вы — здесь, рядом с нами, продолжаете радовать своей красотой, поддерживать заботой, восхищать профессиональными достижениями», — сказал губернатор.

11:31 07.03.2022 Губернатор Саратовской области Валерий Радаев поздравил жительниц области с Международным женским днём и вручил награды. saratov.gov.ru

11:35 07.03.2022 В преддверии Международного женского дня в Саранске 5 марта в Доме республики состоялось торжественное мероприятие. Глава Мордовии Артём Здунов поздравил женщин с праздником и вручил награды. «Самая большая ответственность лежит на ваших хрупких плечах во все самые ответственные моменты жизни — ожидания ребенка, воспитания, сохранение семейного очага. Слова благодарности будут звучать в этот день в ваш адрес, дорогие женщины, и пожелание — чтобы мужчины были рядом с вами в любых ситуациях!» — сказал Артём Здунов. Он отметил значимость роли женщины, как матери, ведь именно им достается самая большая доля волнений и забот: за воспитание и становление детей, здоровье родителей, успехи в карьере. «Мы, мужчины, считаем себя очень важными — ведем огромную армаду кораблей к победе, но никогда не задумываемся, что находимся на ладошке у женщины. Мир может подарить только женщина!» — подчеркнул глава Мордовии.

11:36 07.03.2022 Глава Мордовии отметил необходимость возобновлять движение женсоветов. Взять на себя такую инициативу могут лидеры общественного мнения в разных сферах. Им будет оказана в этом всесторонняя поддержка, заверил Артём Здунов. Артём Здунов подчеркнул, что нет сегодня такой сферы, где не трудились бы представительницы прекрасного пола. Сообщил, что и в органах власти Мордовии женщин тоже достаточно. «Мы в этом плане укрепились, мне спокойно за рабочий процесс. Мы доверяем вам, надеемся на вас во всем, также как вы доверяете сильному мужскому плечу», — отметил глава Мордовии.

11:37 07.03.2022 Глава Мордовии Артём Здунов поздравил женщин с праздником и вручил награды. e-mordovia.ru

12:04 07.03.2022 В Кемеровской области завтра, 8 марта, местами ожидаются порывы ветра до 22 м/с, метели и гололёдные явления. Об этом сообщил региональный гидрометцентр. Об этом: Кузбассовцев предупредили об усилении ветра

12:28 07.03.2022 В преддверии 8 Марта Забайкалкрайстат обнародовал любопытную статистику о женщинах, проживающих в регионе. На 1 января 2021 г. их численность составила 548,6 тыс. человек — более половины населения края (52,1%). Большая часть женского населения проживала в городской местности (381,0 тыс. человек — 69,4%), 167,6 тыс. (30,6%) — в сельской местности. Об этом: В Забайкалье отмечено преобладание женского населения

13:35 07.03.2022 Байконур. В преддверии Международного женского дня сотрудники ОГИБДД совместно с отрядом Юных Инспекторов Движения местной начальной школы № 15 провели акцию «Цветы для автоледи», в рамках которой поздравили очаровательных женщин-водителей с наступающим праздником. Автоледи были приятно удивлены, когда вместо проверки документов слышали в свой адрес поздравления и теплые слова. Инспекторы и ЮИДовцы вручали дамам цветы и открытки, желали счастья, здоровья и безопасных дорог. Кроме поздравлений, полицейские напомнили о необходимости соблюдения дорожно-транспортной дисциплины и важности использования детских удерживающих устройств при перевозке маленьких пассажиров. Представительницы прекрасного пола благодарили сотрудников Госавтоинспекции за приятный сюрприз, теплые пожелания, подаренное хорошее настроение и обещали неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения. МВД РФ.

00:59 08.03.2022 Президент России отметил, что все поставленные задачи в ходе спецоперации России на Украине решают только профессиональные военные. Военнослужащие срочной службы, а также резервисты не задействованы и не будут задействованы в боевых действиях. Об этом: Путин уточнил, что срочники не привлекаются к спецоперации на Украине

01:42 08.03.2022 Предложение установить выплаты для семей, получающих невысокие доходы, с детьми от восьми до 16 лет, сделал президент России Владимир Путин. Данная мера начнёт действовать с 1 апреля текущего года. Читайте также: Путин объявил о помощи семьям с невысокими доходами, где есть дети 8−16 лет

02:03 08.03.2022 Президент России Владимир Путин от всей души поздравил женщин с Международным женским днем и пожелал им быть окружёнными вниманием и душевным теплом близких людей, а также чтобы к женщинам возвращались доброта и участие, которые они щедро дарят семье, детям, внукам, коллегам и друзьям. Об этом: Президент России поздравил женщин с Международным женским днём

04:22 08.03.2022 В Тюмени волонтёры центра развития добровольчества несколько дней поздравляют женщин на улицах города с праздником весны. Об этом сообщает пресс-служба центра. На площадках от торгово-развлекательного центра «Гудвин» до Технопарка добровольцы дарят тюменкам открытки, цветы, внимание и хорошее настроение. Традиционно с особенной теплотой волонтёры Победы поздравили женщин — ветеранов Великой Отечественной войны. Об этом: Тюменки получили на улицах города тысячи цветов, открыток и улыбок

04:59 08.03.2022 В ямальском городе Лабытнанги волонтёры и юные кадеты собрали своими руками сладкие букеты и вручили их женщинам-медикам, ветеранам, сотрудникам и подопечным харпского центра «Мядико». Читайте также: В ямальском городе волонтёры вручили прекрасным дамам сладкие букеты

06:10 08.03.2022 Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил землячек с 8 Марта, отмечая, что этот день наполнен яркими красками, комплиментами, позитивными эмоциями и воплощает всё, что ценно в женщинах, — доброту и нежность, очарование и красоту. «Вы, представительницы прекрасного пола, обладаете уникальными качествами, умеете совмещать невозможное, все успеваете и реализуете себя в совершенно разных сферах и ипостасях. Бесценна и достойна восхищения ваша материнская миссия. Вы дарите жизнь и любовь детям. Ваша поддержка и забота вдохновляют», — отметил в своём поздравлении Александр Моор. Читайте также: Тюменский губернатор в поздравлении с 8 Марта восхитился землячками

07:07 08.03.2022 8 Марта. Иван Шилов © ИА REGNUM.

07:13 08.03.2022 Президент России Владимир Путин поздравил женщин России с 8 Марта. В его обращении сказано: — От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! И хочу пожелать, чтобы ваши близкие люди окружали вас вниманием и душевным теплом. Мы живём в сложное время: глобальные экономические вызовы и проблемы, военные конфликты и неизбежная необходимость защитить наших людей и свою страну, пандемия и борьба за жизнь и здоровье миллионов граждан. Хочу обратиться и к матерям, жёнам, сёстрам, невестам и подругам наших солдат и офицеров, которые сейчас в бою, защищают Россию в ходе специальной военной операции. Понимаю, как вы переживаете за своих любимых и близких. Вы можете гордиться ими так же, как вместе с вами ими гордится и переживает за них вся страна. Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. Не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса. Поставленные задачи решают только профессиональные военные. Уверен, они надёжно обеспечат безопасность и мир для народа России».

07:23 08.03.2022 Забайкалье. [[[video-0]]] Поздравление с 8 Марта от депутата Государственной думы Андрея Гурулёва.

07:23 08.03.2022 Члены российского экипажа Международной космической станции поздравили соотечественниц с Международным женским днём. Видеоролик опубликован 8 марта на странице космонавта Антона Шкаплерова в социальной сети «ВКонтакте». "Весна — это время обновления и новых надежд. Вы, дорогие женщины, делаете нашу жизнь лучше, наполняете её смыслом. Для вас мы покоряем новые вершины, совершаем геройские поступки», — отметил космонавт Пётр Дубров. «Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, а каждый ваш день будет озарён счастливой улыбкой», — пожелал космонавт Шкаплеров. Читайте также: Российские космонавты поздравили женщин с праздником с борта МКС

07:25 08.03.2022 Депутат Алтайского краевого законодательного собрания Евгения Боровикова («Справедливая Россия — За правду»): — От всей души поздравляю вас с Днем 8 Марта — праздником подлинных вечных ценностей: любви, красоты, гармонии чувств и поступков, душевной щедрости, так полно и многогранно олицетворяемых драгоценным созданием природы — Женщиной! Женщина — это всегда воплощение заботы, справедливости и милосердия, олицетворение тепла и уюта, источник вдохновения. Благодаря женщинам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются подвиги, продолжается жизнь на земле.

07:34 08.03.2022 Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев: — Дорогие женщины! Поздравляю с праздником! Спасибо Вам за красоту, ум, поддержку. Несмотря на внешнюю хрупкость и мягкость, вы не раз доказывали свою силу! От всего сердца желаю Вам быть счастливыми и здоровыми, пусть всегда рядом будут родные и близкие!

07:34 08.03.2022 Поздравление с Международным женским днём председателя Законодательного собрания Иркутской области Александра Ведерникова: — Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с Международным женским днём! Это праздник весны, любви и нежности, который неизменно ассоциируется с цветами, подарками и комплиментами. Без вас, вашей доброты, мудрости и заботы невозможно представить нашу жизнь. Именно вы наполняете ее светом, теплотой и смыслом.

07:36 08.03.2022 Глава Барнаула Вячеслав Франк поздравляет жительниц Барнаула с Международным женским днём: — Милые женщины! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днём! Прекрасным представительницам краевой столицы удается добиваться успеха в профессии, растить детей, беречь домашний уют, делиться душевным теплом с окружающими, оставаться очаровательными и женственными. Ваши любовь, доброта, мудрость и терпение делают близких сильнее, помогают преодолевать трудности. Примите слова искренней признательности и благодарности за вклад в развитие нашего родного города. Желаю вам, дорогие женщины, счастья, здоровья, благополучия, внимания и заботы любимых и родных! Пусть жизнь подарит вам как можно больше светлых и радостных дней!

08:05 08.03.2022 В своем видеообращении к женщинам по поводу Международного женского дня президент России Владимир Путин предложил установить новые выплаты на детей в возрасте 8−16 лет для семей с низким доходом. Подробности в материале: Путин объявил о новых выплатах на детей 8−16 лет для семей с низким доходом

08:06 08.03.2022 Губернатор Алтайского края Виктор Томенко и спикер Александр Романенко по случаю отмечаемого сегодня, 8 марта, Международного женского дня поздравили жительниц региона с праздником. В их обращении, в частности, сказано: «Поздравляем вас с Международным женским днем! Солнце всегда светит по-особенному 8 марта, сама природа улыбается вашей красоте и нежности. Как и весна, вы несете в мир новую жизнь, дарите тепло, наполняете пространство вокруг себя светом добра и энергией созидания. Мы, мужчины, спешим выразить вам свою признательность и любовь! …». Об этом: Первые лица Алтайского края выразили признательность и любовь женщинам

08:33 08.03.2022 Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов поздравил «уникальных и неповторимых северяночек» с Международным женским днём. Тёплые слова в адрес женщин Ямала он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Читайте также: Глава Ямала поздравил с 8 Марта уникальных и неповторимых северяночек

08:34 08.03.2022 Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает необходимым вернуться к рассмотрению вопроса о создании федерального ведомства, ответственного за государственную политику по делам женщин, семьи, детей, которое координировало и контролировало бы ее реализацию.

08:40 08.03.2022 В рамках Всероссийской акции МВД «8 Марта — в каждый дом» участковый уполномоченный отдела полиции по Индустриальному району УМВД России по городу Барнаулу старший лейтенант полиции Антон Шевелёв посетил ветерана МВД, жительницу вверенного ему участка — Кузнецову Галину Егоровну, которая почти 25 лет трудилась следователем в районном отделе краевой столицы. Читайте подробнее: Алтайские полицейские поздравили с 8 Марта ветерана МВД

08:44 08.03.2022 В рамках Всероссийской акции «8 Марта — в каждый дом» полицейские, члены Совета ветеранов и Общественного совета при ГУ МВД России по Алтайскому краю поздравили жен и матерей погибших сотрудников органов внутренних дел. Подробности сегодня, 8 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД РФ. Полицейские регулярно навещают семьи погибших коллег. Сотрудники полиции и общественники встретились с женщинами, которые в разные годы остались без мужей и сыновей, погибших при исполнении служебных обязанностей. Читайте также: На Алтае с 8 Марта поздравили жен и матерей погибших сотрудников ОВД

09:00 08.03.2022 Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил педагогов, воспитателей и воспитанниц с 8 Марта. В его обращении, в частности, сказано: «Уважаемые педагоги и воспитатели! Дорогие воспитанницы! Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем! В этот весенний праздник с особой признательностью обращаюсь к очаровательным женщинам-педагогам. Ваши ответственность и профессионализм пробуждают у ребят интерес к знаниям, раскрывают их таланты, прививают любовь к Родине и гордость за ее успехи, помогают воспитывать достойных граждан, настоящих патриотов России. Мои самые добрые слова нашим воспитанницам. Благодаря усердию, целеустремленности и жажде познаний вы преуспеваете в учебе, достигаете высоких результатов в спорте и творчестве, приумножаете славу своих учебных заведений. Будьте счастливы и любимы! Пусть вас всегда окружают тепло и забота близких. Пусть каждый ваш день будет наполнен солнцем и улыбками».

09:04 08.03.2022 Глава российского правительства Михаил Мишустин поздравил женщин с Международным женским днем. В его торжественной речи говорится: «Дорогие наши женщины! Примите мои сердечные поздравления с Международным женским днем. 8 Марта — особенный праздник, озаренный женскими улыбками, красотой и обаянием. В этот день искренние слова признательности и восхищения посвящены прекрасной половине человечества. Тем, кто своей заботой, поддержкой, мудростью помогает мужчинам добиваться успехов, вдохновляет на новые свершения, кто делает этот мир гармоничнее, добрее, ярче. Пусть в вашей жизни будет как можно больше наполненных приятными мгновениями и радостью дней. Желаю вам удачи во всем, крепкого здоровья и благополучия».

09:05 08.03.2022 Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро рассказал, какие подарки к 8 Марта наиболее популярны в этом году. Читайте подробнее: Маркетолог рассказал о самых популярных подарках к 8 Марта

09:10 08.03.2022 Спикер Госдумы Вячеслав Володин поздравил женщин с 8 Марта. «Вы несете в мир любовь, гармонию, тепло, делаете его добрее и лучше. Наполняете нашу жизнь заботой, даете силы и вдохновение, вселяете надежду. Беречь и заботиться о вас, говорить теплые слова и признаваться в любви мужчины должны каждый день! Желаю вам счастья, любви и благополучия!» — отметил Володин в телеграм-канале.

09:15 08.03.2022 Алтайский край стал одним из многих регионов России, куда стали прибывать беженцы из Луганской и Донецкой народных республик. Следователи следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю проводят не только процессуальные действия, опрашивая людей и фиксируя преступления, которым они подвергались на территории республик, но и оказывают гуманитарную помощь. Подробности сообщает сайт ведомства. На прошлой неделе в Первомайский район приехала семья из Луганской Народной Республики — 28-летняя Дарья со своим мужем Михаилом и двумя детьми — 4-летней Алёной и 9-летним Вячеславом. Для выезда по гуманитарному коридору в Российскую Федерацию у них было всего несколько часов, поэтому взяли только самое необходимое — документы и вещи на первое время. Оказавшись в Алтайском крае, они разместились у родителей мужа в небольшом домике в поселке Лесном. Узнав, что семья нуждается в вещах, сотрудники ведомства организовали срочный сбор помощи. Подробности в материале: В Алтайском крае сотрудники СКР помогают семье украинских беженцев

09:37 08.03.2022 В преддверии Международного женского дня сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения регионального УМВД и Управления Федеральной службы судебных приставов по Забайкальскому краю останавливали женщин-водителей не для проверки документов, а для поздравлений. Читайте также: Забайкальский «праздничный патруль» поздравил женщин-водителей

09:40 08.03.2022 Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил жительниц страны с Международным женским днем, телеграмма опубликована на сайте правительства РФ. Подробности в материале: Мишустин поздравил жительниц России с праздником 8 Марта

09:40 08.03.2022 Глава Саратовской области Роман Бусаргин: — Дорогие женщины! Сердечно поздравляю вас с этим прекрасным весенним праздником. Вы воплощаете в себе наши самые лучшие качества — любовь, красоту, мудрость и терпение. Вы заботитесь о близких, воспитывайте и растите детей, вдохновляете мужчин на самые лучшие поступки. Женщины служат для всего общества надежной опорой, которая помогает нашей стране двигаться вперед. Ваш вклад в науку, творчество, спорт, экономику и другие сферы трудно переоценить. Вы сохраняете семейные ценности, параллельно развиваясь в профессиональном плане. Это баланс, которого трудно достичь. Ваша стойкость, трудолюбие, сила духа и способность достигать поставленных целей — пример не только для подрастающего поколения, но и для всех жителей.

09:56 08.03.2022 Женщины наполняют мир красотой, нежностью, энергией и гармонией. Об этом в своём поздравлении к 8 Марта заявил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Подробности в материале: Женщины наполняют мир красотой и нежностью — пермский губернатор

10:06 08.03.2022 Глава ДНР Денис Пушилин поздравил женщин с 8 Марта, отметив, что Донбасс славится как «край угля, роз и мужественных людей». Подробности в материале: Глава ДНР поздравил женщин с 8 Марта

10:16 08.03.2022 Облачная погода, местами — снег ожидаются в Москве 8 марта, температура воздуха будет до — 4 градусов. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус. Читайте также: Снег и до четырех градусов мороза ожидается в Москве

10:24 08.03.2022 Полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев поздравил женщин Дальнего Востока с Международным женским днём. Он коротко и лаконично напомнил, что женщины дают мужчинам жизнь, а также наполняют её любовью, заботой и нежностью. «Вы привносите гармонию в наши семьи, наш мир. Счастья вам, здоровья, любви! Исполнения всех ваших желаний!» — написал Юрий Трутнев.

10:35 08.03.2022 Губернатор Калужской области Владислав Шапша 8 марта поздравил женщин с Международным женским днём, сообщает пресс-служба правительства региона. По информации Калугастата в Калужской области насчитывается более 536тыс. женщин — 53,6% от общей численности населения региона. На 1000 мужчин области приходилось 1154 женщины. Среднестатистической женщине Калужской области 44,7 лет. В 2021 году 7020 женщин вступили в брак. Чаще всего женщины заключали брак в возрасте 20−24 лет. Самой юной невесте области было 16 лет, самой возрастной — 82 года. В 2021 году у калужских женщин родилось 8634 ребёнка, 76 из них двойни и одна тройня. Об этом: Калужский губернатор поздравил женщин с праздником 8 Марта

10:58 08.03.2022 С Международным женским днём поздравили жительниц Воронежской области губернатор Воронежской области Александр Гусев и спикер областной думы Владимир Нетёсов 8 марта, сообщила пресс-служба правительства области. Читайте подробнее: Воронежский губернатор поздравил жительниц региона с 8 Марта

11:19 08.03.2022 Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил жительниц региона с Международным женским днём — 8 Марта, сообщили в пресс-службе главы администрации региона. Подробности в материале: Губернатор Кубани поздравил жительниц края с 8 Марта

11:30 08.03.2022 В Краснодаре основные мероприятия к Международному женскому дню — 8 Марта в этом году проходят, преимущественно, в дистанционном формате. Об этом сообщили 8 марта в пресс-службе администрации города. Подробности в материале: В Краснодаре проходят праздничне мероприятия к 8 Марта

11:31 08.03.2022 В Ростове-на-Дону в рамках акции «Маршрут «Вам, любимые» женщинам подарили цветы и песни под гитару. Читайте также: Ростовчанкам к 8 Марта подарили цветы и песни под гитару

11:37 08.03.2022 В Ростове-на-Дону поздравления с Международным женским днём принимали сотрудники больницы скорой медицинской помощи (БСМП-2). Читайте подробнее: В Ростове-на-Дону волонтёры поздравили с 8 Марта женщин-медиков

11:44 08.03.2022 В Ростовской области продолжаются онлайн-акции, приуроченные к Международному женскому дню. Об этом: Ростовчанок с 8 Марта поздравляют и в онлайн-формате

12:11 08.03.2022 Губернатор Ростовской области Василий Голубев в Международный женский день прочёл женщинам стихотворение Андрея Дементьева «Дарите женщинам цветы…». Читайте подробнее: Ростовский губернатор прочёл женщинам стихотворение

12:35 08.03.2022 Цветы женщинам-водителям вручили полицейские в Воронеже в рамках акции «8 Марта в каждый дом», сообщили 8 марта в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. Читайте подробнее: В Воронеже полицейские поздравили с 8 Марта женщин-водителей

12:38 08.03.2022 Медицинский персонал Национального медицинского исследовательского Центра сердечно-сосудистой хирургии им. А.Н. Бакулева в Москве поздравили 7 марта с наступающим Международным женским днем сотрудники и военнослужащие Главного управления Росгвардии в рамках акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции. Подробности в материале: Сотрудники Росгвардии поздравили с 8 марта медперсонал центра им. Бакулева

12:42 08.03.2022 В России наблюдается рост числа женщин, решивших связать свою жизнь с наукой и высшим образованием. Об этом говорится в поздравительном обращении заместителя председателя правительства России Дмитрия Чернышенко и министра науки и высшего образования РФ Валерия Фалькова. В России научной работой занимается более 134 тысяч женщин. В сфере высшего образования работает 128 тысяч женщин-преподавателей. Также женщины возглавляют 44 вуза и 61 научную организацию, подведомственную министерству. Об этом: В правительстве рассказали о росте вклада женщин в отечественную науку

12:44 08.03.2022 Власти Ростовской области поздравили женщин с 8 Марта, отметив их профессиональные заслуги и личные достижения. Подробности в материале: Ростовчанкам пожелали исполнения желаний, радости и любви

12:44 08.03.2022 Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Амурской области в рамках акции «Вам, любимые!» в преддверии Международного женского дня поздравили женщин региона с этим праздником. Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции. Подробности в материале: Судебные приставы поздравили женщин в Амурской области с 8 марта

12:49 08.03.2022 Женщины приносят в наш мир гармонию, красоту и самое сильное, чистое, бескорыстное чувство — материнскую любовь. Об этом заявил в своём поздравлении глава Калмыкии Бату Хасиков. Читайте подробнее: Глава Калмыкии — женщинам: «Вы делаете каждого мужчину сильнее»

12:53 08.03.2022 В рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Новосибирску поздравили женщин с этим праздником. Об этом 8 Марта сообщается в телеграм-канале указанной акции. Читайте также: Сотрудники ФССП в Новосибирске поздравили женщин с 8 марта

12:55 08.03.2022 Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Самарской области в рамках акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, поздравили женщин региона с этим праздником. Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции. Читайте также: Судебные приставы поздравили в Самарской области женщин с 8 марта

12:59 08.03.2022 Поздравление начальника ГУ МВД России по Иркутской области Андрея Калищука с Международным женским днем: - Дорогие женщины! Примите самые искренние поздравления с первым праздником весны — Международным женским днем! Полиция Иркутской области всегда восхищалась своими коллегами — представительницами прекрасной половины человечества, которые, несмотря на специфику службы, блестяще справляются с поставленными задачами, добиваясь успехов в различных сферах оперативно-служебной деятельности. Расследование уголовных дел, профилактика правонарушений, обеспечение бесперебойной и слаженной работы делопроизводственных, штабных, кадровых, финансовых и многих других направлений.

13:00 08.03.2022 Участие в акции «Вам, любимые!», приуроченной к Международному женскому дню, приняли сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Магаданской области, поздравив женщин региона с этим праздником. Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции. Читайте также: Сотрудники ФССП в Магаданской области поздравили женщин с 8 марта

13:00 08.03.2022 8 Марта. Дaрья Антоновa © ИА REGNUM.

13:03 08.03.2022 Иркутская область. В честь Международного женского дня в городе Свирске полицейские вместе со школьниками поздравили женщин. Полицейские и представители юных инспекторов движения (ЮИД) школ №1 и 3 города Свирска поздравили остановленных на дороге женщин-водителей с замечательным весенним праздником. Автоледи получали из рук ребят открытки и цветы. Представительницы прекрасного пола отмечали, что им было приятно получить подарки и услышать теплые слова в этот праздничный день. Женщины благодарили полицейских и школьников за приятный сюрприз и в ответ желали им прекрасного весеннего настроения.

13:05 08.03.2022 С Международным женским днем поздравили жительниц Санкт-Петербурга сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) города, приняв участие в акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции. Подробности в материале: Судебные приставы поздравили жительниц Санкт-Петербурга с 8 марта

13:10 08.03.2022 Сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Москвы поздравили жительниц российской столицы с Международным женским днем, приняв участие в акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции. Подробности в материале: Сотрудники ФССП поздравили жительниц Москвы с Международным женским днем

13:19 08.03.2022 Поздравление врио главы МЧС России Александра Чуприяна с Международным женским днем: — Дорогие женщины! Поздравляю вас с прекрасным весенним праздником — Международным женским днем! Женщины МЧС России — кинологи, инспекторы, врачи, психологи, диспетчеры, офисные сотрудницы — наряду с нами, мужчинами, ежедневно выполняют тяжелую и ответственную работу — обеспечивают безопасность граждан нашей страны. Мы ценим ваш вклад в наше общее дело предотвращения, спасения и помощи. Мы гордимся вашими успехами и понимаем, что, несмотря на нежность и душевную щедрость, которые вы привносите в этот мир, вы сами нуждаетесь в надежной опоре и крепком плече. Ваши сила духа и целеустремленность позволяют нам быть настоящими мужчинами и защитниками, вдохновляют на благородные поступки, придают уверенность и силу в решении служебных задач. Хочу пожелать вам здоровья, радости, любви и семейного благополучия! Благодарю за нелегкий труд. Будьте счастливы, пусть в вашей жизни будет как можно больше радости, улыбок и цветов!

13:29 08.03.2022 В Екатеринбурге волонтёры возложили цветы к памятникам, посвящённым участницам Великой Отечественной войне. Акция была приурочена к Международному Женскому дню, сообщили журналистам организаторы мероприятия. Подробности в материале: В Екатеринбурге почтили память участниц Великой Отечественной войны

13:36 08.03.2022 Мужской коллектив МВД РФ поздравил женскую часть российской полиции с Международным женским днем, присоединившись к акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции. Читайте подробнее: МВД России поздравило своих сотрудниц с Международным женским днем

13:42 08.03.2022 Накануне Международного женского праздника сотрудники российской полиции поздравили жительниц нашей страны с этим праздником, приняв участие в акции «Вам, любимые!». Видеозаписи этого 8 марта размещены в разных телеграм-канал. Об этом: Российские полицейские поздравили жительниц страны с 8 марта

13:48 08.03.2022 Военнослужащие миротворческих сил ВС РФ в Нагорном Карабахе поздравили женщин этого региона с Международным женским днем, присоединившись к акции «Вам, любимые!». Об этом 8 марта сообщается в телеграм-канале указанной акции. Читайте также: Российские миротворцы поздравили женщин Нагорного Карабаха с 8 марта

14:30 08.03.2022 8 Марта. Дарья Антонова © ИА REGNUM.

14:59 08.03.2022 Предложение российского президента Владимира Путина установить с 1 апреля выплаты на детей в возрасте от восьми до 16 лет для всех семей с низким доходом, в соцсетях встретили с воодушевлением. Особенно после того, как узнали, что семьи имеют право претендовать на пособие, размер которого составит 50, 75 и 100 процентов от прожиточного минимума ребенка в регионе. Люди говорят, что забота государства в такое непростое время — дорогого стоит. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения. «Видя что испытали граждане Украины от действий националистов, еда тепло и мирная крыша над головой — самое главное», — считает Юрий Малевин. «Я вот работаю и у меня официалка МРОТ. Благодаря выплатам стало легче. Стала в отпуск детей возить по другим городам России. Сильно далеко пока не ездим, но детям очень нравиться», — поделилась N. «Вот это реально хороший подарок к 8 марта, и хорошо что до 16 лет выплаты сделали, а то в прошлый раз ток до 7 были, а тут прям всех уважили», — считает Герман Данилович. Об этом: В РФ появилась новая выплата на детей 8−16 лет. Сеть: «Подарок к 8 марта»

15:58 08.03.2022 Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв поздравил женщин с Международным женским днём. Он отметил, что с улыбок женщин в морозной Сибири начинается весна. Об этом: С улыбок женщин в морозной Сибири начинается весна — глава Кузбасса

16:09 08.03.2022 Министр культуры России Ольга Любимова поздравила соотечественниц с Международным женским днём. Поздравление опубликовано на сайте Минкультуры. «Культура России преисполнена шедеврами, созданными женщинами и вдохновлёнными ими. Талантливые актрисы и режиссёры, музыканты и художницы, певицы и балерины — не перечислить всех видов искусства, где громко звучат ваши имена», — отметила министр. Читайте также: Глава Минкультуры поздравила женщин России с 8 Марта

16:13 08.03.2022 В Новокузнецке инспекторы ГИБДД, работая в праздничном патруле, удивили автолюбительниц прочтением стихов. Об этом сегодня, 8 марта, сообщили в кузбасском управлении МВД России. Читайте подробнее: Новокузнецкие сотрудники госавтоинспекции прочли женщинам-водителям стихи

16:16 08.03.2022 В Югре принимали поздравления с 8 Марта женщины и девочки из Горловского городского округа Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает региональный оперативный штаб. Напомним, в Югру 7 марта прилетели спецбортом более 70 женщин и детей, эвакуированных из ДНР. В их числе 51 ребёнок в возрасте от одного месяца до 18 лет. Все они — жители посёлка городского типа Зайцево, входящего в состав Горловского городского совета. Подробности в материале: В Югре принимали поздравления эвакуированные из Донбасса женщины и девочки

16:18 08.03.2022 В Кемеровской области активисты юргинского отделения военно-патриотического движения «Юнармия» поздравили женщин с 8 Марта. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО). Подробности в материале: В Кузбассе юнармейцы поздравили женщин с 8 Марта

17:04 08.03.2022 Губернатор Курганской области 8 марта пожелал землячкам «много-много веры и любви в эти дни». Об этом он написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». "Любимые наши девочки, девушки, мамы. Веры, сил и любви вам, и ещё раз — много-много веры и любви в эти дни. Особые слова поддержки тем девушкам и мамам, чьи мужчины сейчас выполняют свой воинский долг. Спасибо вам», — поблагодарил жительниц региона глава Зауралья. Об этом: Курганский губернатор 8 марта поблагодарил женщин

17:20 08.03.2022 Женщины приносят в жизнь доброту и энергию, гармонию и мудрость, а также вдохновляют близких на новые свершения. Об этом в своём поздравлении к 8 Марта заявил челябинский губернатор Алексей Текслер. Подробности в материале: «Вам удаётся всё успевать» — челябинский губернатор о женщинах

17:39 08.03.2022 Букет [© ИА REGNUM]

17:58 08.03.2022 Свердловский губернатор Евгений Куйвашев поздравил жительниц области с Международным женским днём. «С этим весенним нежным праздником мы связываем самые добрые надежды и светлые чувства. И всё это благодаря вам, дорогие женщины», — сказал глава региона. Читайте также: Свердловский губернатор поздравил женщин с 8 Марта

18:16 08.03.2022 В Салехарде многодетных матерей поздравили с Международным женским днём. Об этом сообщает пресс-служба госадминистрации. Среди получивших подарки в Салехарде семья Шидловских, воспитывающая 14 детей, семья Алиевых, в которой девять детей, семья Голубевых, где воспитывается восемь детей и семья Кожевиных, где воспитывается 13 детей. Об этом: В Салехарде с Международным женским днём поздравили многодетных матерей

18:55 08.03.2022 Женщины привносят в мир всё самое прекрасное из того, что в нем есть. Это и материнская любовь, и радость, и красота, и гармония, и вдохновение, и новая жизнь, заявил губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своём поздравлении с 8 Марта. Подробности в материале: «Мы гордимся вашими достижениями» — губернатор Оренбуржья — женщинам

19:06 08.03.2022 В Приуральском районе Ямала 8 марта впервые прошёл турнир по хоккею с мячом среди женских команд. Подробности в материале: Ямальские женщины на 8 Марта состязались в хоккее с мячом

20:50 08.03.2022 В Кургане в честь Международного женского дня прошёл конкурс «Мисс ГТО». Конкурс «Мисс ГТО» прошёл среди 16 девушек, которые занимаются фитнес-аэробикой в детской юношеской спортивной школе (ДЮСШ) № 3, под руководством тренера-преподавателя, мастера спорта СССР Елены Чуприс. Читайте также: В Кургане Международному женскому дню посвятили конкурс «Мисс ГТО»

22:59 08.03.2022 В Ростовской области тёплые поздравления с 8 Марта получили участницы и женщины-ветераны Великой Отечественной войны, труженицы тыла. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве. Об этом: Ростовские волонтёры поздравили участниц и ветеранов войны, тружениц тыла

23:35 08.03.2022 В Ростове-на-Дону судебные приставы поздравили с 8 марта женщин из Донецкой и Луганской Народных Республик. Об этом: В Ростовской области судебные приставы поздравили с 8 Марта женщин из ЛДНР

23:40 08.03.2022 В Карелии сотрудники Федеральной службы судебных приставов присоединились к всероссийский акции «Вам, любимые», приуроченной к 8 Марта. Читайте также: В Карелии сотрудники ФССП поздравили женщин с 8 Марта

00:06 09.03.2022 Министр обороны России Сергей Шойгу оценил большой вклад женщин-военнослужащих в создание эффективной армии страны. Читайте подробнее: Шойгу оценил вклад женщин-военнослужащих в создание эффективной армии

07:18 09.03.2022 Тюльпаны. Дарья Драй © ИА REGNUM

07:53 09.03.2022 8 марта, в Международный женский день, 90-летний юбилей отметили пять тружениц тыла из Хакасии. Это Надежда Михайловна Брысина из Абакана, жительница Черногорска Евдокия Павловна Бородина, жительница Усть-Абакана Клавдия Васильевна Капитанова, жительница деревни Кайбалы Матрена Захаровна Стутко, абаканка Федора Ивановна Чанкова.

07:59 09.03.2022 [[[video-1]]] Композиция «Я — женщина» звучит в исполнении солистки Татьяны Титовой и хореографической группы «Гармония» культурного центра ГУ МВД России по Алтайскому краю.

08:15 09.03.2022 В рамках всероссийской акции МВД России «8 Марта — в каждый дом», а также в честь празднования Международного женского дня сотрудники по делам несовершеннолетних поздравили женщин с праздником. Об этом: «8 Марта — в каждый дом»: полицейские поздравили жительниц Алтайского края

08:43 09.03.2022 Активисты «Молодой гвардии» в Омске провели в честь 8 Марта акцию «Вам, любимые». Они вручили женщинам один из символов весеннего праздника — тюльпаны. «Такие символичные подарки мы раздаём всем представительницам прекрасного пола. Женщина в любом своём возрасте остаётся самым добрым, красивым и нежным созданием на Земле. Хотелось бы таким образом напомнить мужчинам о том, как важно сохранять семейные ценности и бережное отношение к женщинам», — рассказал лидер омских молодогвардейцев Артём Коншу.

08:50 09.03.2022 В Международный женский день в Кузбассе родилось 45 детей — 20 мальчиков и 25 девочек.

09:34 09.03.2022 В канун Международного женского дня бойцы Омского областного школьного трудового отряда вышли на центральные улицы Омска, чтобы сказать добрые слова представительницам прекрасного пола. Вместе с поздравлениями они вручали омичкам тюльпаны, сделанные в технике оригами, сообщает правительство региона.

10:14 09.03.2022 Букеты к 8 марта. Ольга Заузанова © ИА REGNUM

10:48 09.03.2022 В Красноярском крае по состоянию на 1 января 2021 года проживало 1523,4 тысячи женщин. Как уточнили в Красноярскстате, это 53,3% общей численности населения края.

11:14 09.03.2022 Средний возраст женщин Красноярского края на 1 января 2021 года составил 41,2 года.

11:26 09.03.2022 Казаки поздравили женщин Приморья с Международным женским днём — концерты прошли в мартовские праздники в разных городах и районах края. Читайте подробнее: Приморские казаки поздравили женщин концертами, цветами и пирогами

11:59 09.03.2022 В Хакасии на 1 января 2021 года проживало 285,1 тысячи женщин — 53,6% общей численности населения республики.

12:49 09.03.2022 Красноярскстат: средний возраст женщин Республики Хакасия на 1 января 2021 года — 40,8 года.

13:31 09.03.2022 8 марта все девушки с цветами. Дарья Антонова © ИА REGNUM

14:10 09.03.2022 Поздравления мэра Абакана Алексея Лёмина с Международным женским днём: «Целые отрасли отечественной экономики держатся на ваших знаниях, профессионализме, самоотверженности. Вы, наши современницы, не боитесь трудностей, больших нагрузок и всегда активны, коммуникабельны, прекрасны!»

14:49 09.03.2022 Власти Красноярского края поздравили жительниц региона: «Женщины обладают удивительной способностью делиться с миром добротой и внутренним светом. Сочетая в себе нежность и силу духа, мудрость и упорство, они создают семейный уют, воспитывают детей, блестяще решают профессиональные задачи, достигают успеха в бизнесе, науке, творчестве, спорте».

15:09 09.03.2022 Мероприятие, посвящённое Международному женскому дню, состоялось в киноконцертном зале «Пенза». Источник: pnzreg.ru

18:38 09.03.2022 8 марта. Дарья Антонова © ИА REGNUM